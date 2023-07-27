Açtı ağzını yumdu gözünü! Sözcü TV’de maaşlı gazeteci̇ depremi̇

Sözcü TV’den üst düzey ayrılık haberi geldi. Deneyimli gazeteci, “Hangi gazetecinin hangi partiden kaç para aldığının tartışıldığı şu utanç günlerinde, onuruyla ayakta durmaya çalışan tüm meslektaşlara selam olsun” diyerek vedasını duyurdu.

Medyaradar'ın haberine göre, Sözcü TV’de üst düzey ayrılık yaşandı. Ankara Haber Koordinatörü olarak görev yapan Umut Yertutan, kanalla yollarını ayırdığını duyurdu.

“10 Temmuz itibariyle Sözcü TV ile yollarımız ayrıldı” diyen Umut Yertutan, sözlerine şöyle devam etti:

“Ama meslekle henüz tabii ki ayrılmadı. Hangi gazetecinin hangi partiden kaç para aldığının tartışıldığı şu utanç günlerinde, onuruyla ayakta durmaya çalışan tüm meslektaşlara selam olsun. Umarım kısa sürede buluşuruz.”

UMUT YERTUTAN KİMDİR?

Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Umut Yertutan mesleğe 1994 yılında Kanal 6'da adım attı.

Ardından Ctv, BRT, Skytürk ve Atv'de görev yaptı. 2007 yılının Ocak ayında Fox TV'ye transfer oldu. 13 yıla yakın süre görev yaptığı Fox TV'den ise Temmuz 2019'da ayrıldı.

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Mesleğe muhabir olarak başlayan Yertutan, editör, haber müdürü, spiker olarak da farklı görevler de bulundu. Halk Tv de ise haber müdürlüğünün yanı sıra "Perdenin Önü Arkası" programını da hazırlayıp sundu. Ardından TELE1’de çalışan deneyimli isim, son olarak Sözcü TV’de Ankara Haber Koordinatörü olarak görev alıyordu.