Açlık otu: Başka derman boş yere aramayın! Açlık otu ne işe yarar? Şoke eden bitki nasıl tüketilir? Çok şaşıracaksınız

Açlık otu gibi faydalı, şifalı olan bitkilerden yararlanılması için doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bu otun kullanımında kuru bir şekilde yenmemesi gerekmektedir. Çünkü çiğneyerek yenildiğinde ağızda ekşi bir tat bırakmakta ve yanma yapmaktadır. Bundan dolayı da yenilmekte olan yemeklerin tatları kötü bir şekilde alınabilmektedir. Aynı zamanda içerisinde bulunmakta olan sennosides maddesinden dolayı bağırsakları da rahatsız edebilmektedir.

Ancak doğru bir şekilde kullanımı gerçekleştirilir ise kilo verilmesini ve pek çok hastalığın iyileştirilmesini sağlamaktadır. Bitki çayı halinde iken gece yatmadan tüketilmesi önerilmektedir. Kaynatılan suyun içerisinde demlenmesi beklenmektedir ve bir fincan içilmektedir.

AÇLIK OTU NASIL KULLANILIR?

Açlık otu bir diğer ismi olan sinameki olarak da bilinmektedir. Sağlığı olumlu yönde etkilemekte olduğu bilinmekte olan açlık otunun doğru bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Bunun doğru bir şekilde kullanılması sağlık açısından pek çok faydaya ulaşılmasına olanak sağlamaktadır. Açlık otu nasıl kullanılır sorusu ise merak edilmekte olan sorular arasında yer almaktadır.

Öncelikle bu otun kullanılabilmesi için miktarının ve kullanım şeklinin doğru belirlenmesi gerekmektedir. Genellikle bitki çayı olarak tüketilmekte olduğu bilinmektedir. Özellikle de gece yatmadan önce açlık otu ile yapılmakta olan bitki çayının tüketildiği ve böylelikle faydalarını ortaya çıkarmakta olduğu gözlemlenmektedir.

AÇLIK OTU DOĞRU KULLANIMI

Gece uyumadan önce tüketilebilmekte olan açlık otu kaynatılarak veya direkt sıcak suyun içerisinde demlenerek bekletilebilmektedir. Açlık otunun içileceği bir dönemde zayıflama ve kilo verme süreci olarak bilinmektedir. Diyeti yapmakta olan kişilerin asitli ve şekerli içeceklerden uzak durmaları önerilmektedir. Bu otun kilo verme sürecinde oldukça faydalı olduğu ve tok tutmaya yaramakta olduğu bilinmektedir. Açlık otu doğru kullanımı için 12 saatte bir tüketiminin gerçekleştirilmesi önerilmektedir. Gün içerisinde aşırı tüketiminin gerçekleştirilmesinin zararlı olduğu bilinmektedir. 12 saatte bir tüketilmesi önerilmektedir.

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Oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla, doktorunuzdan bilgi almadan burada yazılanları uygulamayınız. Metinde yer alanlar doktor reçetesi değil; tavsiye niteliğinde bilgilerdir.

AÇLIK OTU FAYDALARI NELERDİR?

Genel olarak faydaları ile bilinmekte olan ve doğru bir şekilde kullanımı gerçekleştirildiğinde faydalarını göstermekte olan açlık otunun pek çok faydası bulunmaktadır. Bunlar arasında ise genellikle şunlar yer almaktadır:

Müshil etkisi ile bağırsaklara iyi gelmektedir.

Vücudun yağ yakmasına yardımcı olmaktadır.

Kilo verme sürecini hızlandırmaktadır.

Toklu hissi verdiği için öğünlerin azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Hazımsızlığa iyi gelmekte olduğu bilinmektedir.

Metabolizmayı hızlandırmaktadır.

Bağırsak florası sağlığına olumlu etkileri vardır.

Tansiyonun dengelenmesine destek olmaktadır.

Ancak aşırı tüketimi sonucunda zararları ile ortaya çıkabilmektedir. Bazı bireylerin ise bünyesi için uygun görülmemektedir. Bundan dolayı da tüketimi gerçekleştirilmeden önce mutlaka uzman bir hekimden öneri alınması gerekmektedir. Böylelikle daha rahat ve güvenli bir şekilde kullanımı gerçekleştirilebilmektedir.

AÇLIK OTUNU KİMLER KULLANAMAZ, ZARARLI VE YAN ETKİLERİ NELER?

İshal Sorunu Yaşayanlar

Kabızlık sorunu için probiyotik takviye kullananlar, açlık otunu aynı anda kullanmamalıdırlar. Açık otu bağırsaklarınızı hızlandıracağı için ciddi ishale neden olabilir. Vücutta fazla su kaybı yaşanması da muhtemeldir.

Fazla Tüketmeyin

Uzmanlar bu tür bitki çaylarının günde 1-2 fincandan daha fazla tüketilmesini tavsiye etmemektedir. 1 hafta içerisinde de her gün değil 2 ya da 3 kez kullanılmalıdır.

Yaşa, Cinsiyete Ve Özel Durumlara Dikkat!

12 yaş altındaki kişilerin, gebelerin ve emzirme dönemindeki kadınların bu bitkiyi kullanmaması gerekmektedir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, düşük tansiyonu olanlar ya da hipoglisemiye neden olabileceği için şeker hastaları tarafından kullanılmamalıdır. Ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalığı olan, apandisiti olan ve diğer bağırsak hastalıkları olan kişiler tarafından da tüketilmemelidir.