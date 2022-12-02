Açılışını Başkan Erdoğan yapacak! Yarın hizmete giriyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla söz konusu çevre yolu ve köprülü kavşak açılacak.

Açıklamada, Şanlıurfa'nın şehir içi ve şehirlerarası ulaşımını düzenleyen Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun 9,4 kilometre uzunluğunda inşa edildiği belirtilerek şu bilgiler verildi:

"Trafiğe 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında hizmet verecek çevre yolunda Direkli Vadisi 376 metrelik viyadükle geçildi. Ayrıca, proje kapsamında 446 metre uzunluğunda 3 köprülü kavşak, 50 metrelik 1 altgeçit köprüsü ve toplam 1380 metre uzunluğunda 18 menfez bulunuyor. Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun bitiş noktasında inşa edilen Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın tamamlanmasıyla Şanlıurfa-Gaziantep Devlet Yolu'na, Şanlıurfa-Diyarbakır Devlet Yolu'na ve Doğu Çevre Yolu'na bağlantı sağlandı."

Çevik Kuvvet Köprülü Kavşağı'nın ana gövdesinin 2 bin 930 metre uzunluğunda bölünmüş yol standardında, kavşak kollarının da 4 bin 240 metre uzunluğunda tek yol standardında inşa edildiği bildirildi.

Köprülü kavşak bünyesinde toplam 911 metre uzunluğunda 7 köprü bulunduğuna işaret edilerek, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu'nun da hizmete alınmasıyla Şanlıurfa'nın toplam 32,4 kilometre uzunluğundaki çevre yolu ağının tamamlandığı belirtildi.