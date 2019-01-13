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Acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen şüpheli serbest

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendilerine öncelik verilmesi talebini reddeden sağlık personelini yumrukladığı iddia edilen şahıs, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

13 Ocak 2019 Pazar 17:55
Acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen şüpheli serbest

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeAcil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık'ı, darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Y.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Baş ağrısı şikâyetiyle hastaneye gelen kadın hastanın yakını olan Y.A., iddiaya göre muayenede kendilerine öncelik verilmesini istedi. Acil Tıp Asistanı Dr. Hüseyin Tufan Yanık, isteği kabul etmeyince hasta yakını Y.A. ile arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine hasta yakını, Yanık'ın başına yumruk atıp hastaneden kaçtı. Yanık, ihbar üzerine gelen polis ekipleri eşliğinde, Gazi Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne giderek darp raporu alıp, şikâyetçi oldu.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli Y.A.'yı gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.A., çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 17:55
  1. Samsun
  2. Samsun Devlet Hastanesi
  3. Doktora şiddet
  4. Acil servis doktorunu darbettiği iddia edilen şüpheli serbest

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