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Aktüel Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek
Aktüel

Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek

Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Açıköğretim lisesi) Yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun"

Yeniakit Publisher
2020-10-22 20:50:22 -
Açıköğretim lisesi öğrencileri 170 krediyle mezun olabilecek

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıköğretim lisesi öğrencilerinin 170 krediyle mezun olabileceklerini bildirdi.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açıköğretim lisesinde okuyan öğrencilerin azmini ve hayallerini bildiklerine işaret etti.

Bakan Selçuk, "Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Açıköğretim liselerinde mezuniyet için alınması gereken kredi 192 idi.

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