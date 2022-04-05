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Ekonomi Açıklandı! Memur ve emekliye o oranda zam garanti
Ekonomi

Açıklandı! Memur ve emekliye o oranda zam garanti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zam ve enflasyon farkını belirleyen Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81'e ulaştığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-05 13:23:00 -
Açıklandı! Memur ve emekliye o oranda zam garanti

Türkiye İstatistik Kurumu, Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) ilk 3 ayda yüzde 22.81’e ulaştığını açıkladı. Enflasyon hızını kesip önümüzdeki 3 ayda toplam yüzde 5-6 seviyesinde kalsa dahi 6 aylık TÜFE yüzde 30'a çıkacak. Bu durumda emeklinin temmuz zammı yüzde 30 olacak. Aksi takdirde memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam yüzde 35'i aşacak.

İlk 3 aylık enflasyonun ardından milyonlarca dar gelirli şimdi nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayan ikinci 3 ayda gerçekleşecek enflasyonu bekliyor.  Önümüzdeki 3 ayda TÜFE yüzde 6'da kalırsa, 6 aylık enflasyon ve temmuz maaş zammı yüzde 30.3 olacak. Bu dönemde TÜFE yüzde 7'ye çıkarsa zam yüzde 31.6'ya, TÜFE yüzde 8'e çıkarsa zam yüzde 32.6'ya yükselecek. TÜFE'nin yüzde 10'u bulması halinde ise zam yüzde 35.1'e yükselecek. Dolayısıyla olağanüstü bir durum yaşanmazsa temmuz zammı yüzde 30'un altına düşmeyecek.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 7.5 zam almıştı. 6 aylık enflasyon yüzde 30 gerçekleşirse bu kesime yüzde 22.5'lik enflasyon farkı artı yüzde 7 toplu sözleşme zammı verilecek. Diğer emekli aylıklarına ise direkt yüzde 30 zam yapılacak.

 

 

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