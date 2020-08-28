Açıklama geldi! Karadeniz'de bulunan doğal gaza yabancı firmalar ortak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal, Jülide Ateş'in sunduğu 40 programına konuk oldu. Ünal, programda Ayasofya'dan Karadeniz'de bulunan gaza, Ahmet Davutoğlu'ndan Ali Babacan'a kadar birçok konuda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karadeniz'de bulunan doğal gaza yabancı firmalar ortak mı?

Programda Jülide Ateş, geçtiğimiz günlerde Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaza ilişkin dikkat çeken bir soru sordu. Ateş, Ünal'a "Karadeniz'de bulunan doğal gaza yabancı firmalar ortak mı?" sorusunu sordu. Ünal, kendisinin AK Parti'nin tanıtım ve medya başkanı olduğunu belirterek bu konuda teknik açıdan anlaşmanın detaylarına sahip olmadığını ancak, bir ülke olarak uluslararası hizmet almanın çok normal olduğunu söyledi. Yerli otomobil üzerinden örnek veren Ünal, tasarım için yurt dışından hizmet alındığını ifade ederek, "Şu anda Türkiye kendi sondaj gemisiyle kendi petrol ve doğal gazını ararken doğal olarak bütün uluslararası şirketlerin, devletlerin yaptığı gibi parasını ödeyip hizmet alıyor. Bu hizmet alımı ortaklık anlamına gelmez." dedi.