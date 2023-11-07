Açıklama az önce geldi! 2 milyon Çinli'yi Türkiye'ye getirecekler

Türkiye tanıtım etkinleri kapsamında Çin'de bir etkinlik düzenleyen Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bu sene ülkemize gelen Çinli turist sayısı geçen yıla nazaran iki katına çıktı. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 2 milyon turisti Türkiye'ye getirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Dünyanın dört bir yanında Türkiye Tanıtım etkinlikleri düzenleyen THY'nin bu sefer ki durağı Çin oldu. Pekin'de düzenlenen toplantılara TGA, İstanbul Havalimanı İşletmeci İGA ve Taş Tepeler Bilim Kurulu temsilcileri Çin Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Rao Quan ile fikir alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmeler ile ilgili olarak Prof. Dr. Ahmet Bolat sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Sayı iki katına çıktı

Bolat, " 24 yıldır uçtuğumuz Çin hem marka olarak büyümek istediğimiz hem de ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişime açık olduğu bir ülke. Özellikle yılda 150 milyondan fazla Çinli turistin dünyayı gezdiğini, 2019 yılında da Çin'den ülkemize 437 bin turistin geldiğini bilerek, iş birliği ortaklarımız TGA, IGA ve Taş Tepeler Bilim Kurulu heyet temsilcileriyle küçük bir çıkarma yaptık. Programımızın ilk durağı Pekin’de iki ülke arasında turizm ilişkilerinin geliştirilmesi için yapılabilecekleri Çin Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Sayın Rao Quan ile konuştuk. Bu sene ülkemize gelen Çinli turist sayısı geçen yıla nazaran iki katın üzerine çıkarak 170 bini geçti ve bu sayı önümüzdeki dönemde hızla artacak. Sayın bakana önümüzdeki dönemde Çin'den ülkemize 2 milyon turist getirmeyi hedeflediğimizi ve bu hususta üzerimize düşen görevleri bildiğimizi söyledik, kendisinin tecrübe, görüş ve önerilerini dinledik" dedi.

Taş Tepeler dünya mirasının bir parçası

Çin Turizm ve Kültür Bakan Yardımcısı Sayın Rao Quan'un daha önce Türkiye'ye ziyaret ettiğini hatırlatan Bolat, "Sayın bakan ülkemizi eskiden ziyaret etmiş olsa da eşleri yakın zamanda gelmiş. Uçaktaki servisimizin kalitesinden bahsetti. Ben de Taş Tepeler'i anlattım ve kendisini Şanlıurfa’ya davet ettim. Ayrıca 9 ülkeden arkeologların bu projede çalıştığını, Çin Üniversitelerinin de bu projede olması gerektiğini söyledim. Sayın bakan konuyla ilgili bir yetkiliyi görevlendirdi. Pekin Büyükelçimiz İsmail Hakkı Musa Bey konuyu yakından takip edecek, Taş Tepeler dünya mirasının bir parçası. 2018'den beri UNESCO miras listesindeki Göbekli Tepe’den sonra Karahan Tepe de kısa sürede bu listeye girecek. Kazılarda görev yapan tüm bilim insanlarına ve Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Çin halkını Türkiye’ye davet ettik

Çin Turizm Grubu Başkanı Zheng Lijuan, Çin Sivil Havacılık İdaresi Genel Müdür Vekili Bing Ma ve Chengdu Havalimanı yöneticileriyle de değerlendirmelerde bulunduklarını ifade eden Prof. Dr. Ahmet Bolat açıklamasını şöyle sürdürdü:

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"Yoğun katılımlı gala tanıtım etkinliğimizde de ülkemizin zenginliklerini aktararak Çin halkını Türkiye’ye davet ettik. Çinli misafirlerimizin sayısının artmasıyla beraber ülkemize uçan Çinli havayollarının sayısı, uçulan destinasyonlar ve frekanslar da artacak. Bu bizim 2033 Büyüme Planlarımız içindeki Doğu Aksını güçlendirme hedefiyle bire bir örtüşüyor. Görevler sırasında yorulsak da tüm çalışma arkadaşlarımın motivasyonu sayesinde hep birlikte toparlanıyoruz. Geçende yayınladığımız üçüncü çeyrek sayıları ne demek istediğimi çok güzel anlatıyor. Tüm ailemiz, ülkemiz için daha ne yapabiliriz azmi ve gayreti içinde, başarı da ortada. " (Milliyet)