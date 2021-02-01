Açık öğretimde askerlik erteleme kaç sene? Açık öğretimde okuyan askere ne zaman gider?

Açıköğretim okuyan erkek öğrencilerin merak ettiği konuların başında askerlik tecil işlemi geliyor. Bilindiği üzere yeni askerlik sistemi hayata geçti. Yeni askerlik sistemini düzenleyen Askeralma Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak.

Açık Öğretim Fakültesinde (AÖF) okuyan öğrencilerin 28 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar tecil hakları vardır. Ancak vurgulayarak söylüyorum öğrenciliği devam ettiği mühletçe erteletme hakları vardır. AÖF İşletme fakültesinde öğrenci olan bir kişi okulunu bitirmediği mühletçe 28 yaşına kadar erteletme hakkından yararlanabilir. Açık Öğretim Fatülkesi (AÖF) askerlik tecil için okuduğunuz bölümün 2 yıllık yada 4 yıllık olması fark etmiyor. Bütün AÖF bölümleri için öğrenciliği devam eden bir öğrencinin 28 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar erteleme hakkı vardır.

Açık öğretimi bitirenler ne zaman askere gider?

Açıköğretim askerlik tecil hakkında mezun olanları hakları şu şekildedir: 2 yıllık yada 4 yıllık herhangi bir açık öğretim fakültesinden mezun olan bir öğrencinin tecil hakkı mezun olduktan sonra 2 yıldır.

Ancak bu kişi en çok 28 yaşını tamamladığı yılın sonuna kadar erteleme hakkından yararlanabilir. 25 yaşında mezun olan bir kişi 27 yaşına kadar erteleme hakkından yararlanabilir. Yada 27 yaşında mezun olan bir kişi 28 yaşını tamamlayacağı yılın sonuna kadar mezun olabilir.

AÖF askerlik tecil işlemi nasıl yapılı?

AÖF askerlik tecili işleminin bir kısmı internet üzerinden halledilirken, bir kısmı da bağlı olduğunuz askerlik şubeleri tarafından yapılıyor. Askerlik tecil durumunu e devlet üzerinden de yapılabilmekte.

Yeni askerlik sistemine göre tecil hakları ise şöyledir: