Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sonuçları duyuruldu mu? AÖL 2 dönem sınav sonuçları açıklandı mı?

Açık lise 2. dönem sınav sonuçları açıklandı mı, AÖL 2. dönem sınav sonuçları 2021 ne zaman açıklanacak? İşte detaylar. AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca COVID-19 pandemisi nedeniyle sınavlar yapılamamış, ardından 1. dönem ve 2. dönem AÖL sınavlarının ne zaman yapılacağı açıklanmıştı. 1. dönem AÖL sınavları 25 Şubat'ta tarihinde yapılan sınavların ardından 2. dönem AÖL sınavları ise 25-29 Mart 2021 tarihinde arasında tamalandı.

Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanır?

İlk döneme ait sınavlarda olduğu gibi AÖL 2. Dönem sınav sonuçlarının da 10-15 gün içerisinde MEB tarafından erişime açılması öngörülüyor. Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise yok. AÖL sınav sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak? MEB ile 2021 Açık Lise AÖL 1. dönem online sınav sonuçları sorgulama ekranı! Açık lise sınavının sonuçları http://aol.meb.gov.tr/ adresinden açıklanacak. Sonuçların sınavın tamamlanmasının ardından 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖL sınav soruları nasıl hesaplanıyor?

Sınavlarda, öğrencinin sınava katılacağı her dersten çoktan seçmeli 4 (dört) seçenekli 20 soru sorulacak, her doğru cevabın puan değeri 5 (beş) olacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir. Değerlendirme her ders için ayrı olmak üzere 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınacak ve her soru eşit puan ağırlığına sahip olacaktır. Başarı puanı hesaplamasında; [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır.

AÖL sınavlarına itirazlar nasıl yapılır?

Öğrenciler, sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını, sınavın tamamlanmasından itibaren, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını ise sonuçların AÖK Bilgi Yönetim Sisteminden ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) takvim günü içerisinde; T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Halk Bankası şubelerinden herhangi birine kendisine ait T.C. kimlik numarası ile KDV dâhil 30 (otuz) TL itiraz ücreti yatırarak e-İtiraz Modülü (https://eitiraz.meb.gov.tr) üzerinden yapacaklardır. Öğrenciler belirlenen itiraz süresi dışında itiraz başvurusu yapamayacaklardır. Dilekçe ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

İtirazların değerlendirilmesinde e-İtiraz Modülüne (https://eitiraz.meb.gov.tr) giriş tarihi dikkate alınacaktır. Sınav soruları/cevap anahtarlarına yapılan itirazlar Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılarak öğrencilere bildirilecektir.

Başvurusu/sınavı geçersiz sayılan ya da sınava girmeyen öğrencilerin itiraz başvuruları dikkate alınmayacaktır." 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/B maddesi uyarınca sınav uygulamasına, sorulara/cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmayacaktır.