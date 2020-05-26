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Aktüel

Açık hava müzesi gibi masal şehir: Amasya

Adeta bir açık hava müzesi görünümünde olan Amasya, masalsı güzelliğiyle göz kamaştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 17:43:29 -
Açık hava müzesi gibi masal şehir: Amasya

Adeta bir açık hava müzesi görünümünde olan Amasya, masalsı güzelliğiyle göz kamaştırıyor.


Amasya Valiliği, sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla tarihi sokakları boş kalan kentin fotoğraflarını paylaştı.


Osmanlı döneminde şehzadelerin yetiştirildiği, Ferhat ile Şirin’in efsanelere konu olmuş aşkına ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki kentte Kral Kaya Mezarları, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait çok sayıda köprü, medrese, han, hamam, bedesten ve camiler, Bimarhane, Saraydüzü Kışlası ile Osmanlı mimarisinin en iyi örneklerinden olan ve Yeşilırmak’ın kıyısında sıralanan Yalıboyu Evleri ilk bakışta dikkat çeken tarihi mekanlar olarak yer alıyor.


Sosyal medyada paylaşmak için inanılmaz ikonik mekanların olduğu kente yeni turizm alanları ve müzeler kazandırmaya yönelik Amasya Valiliği’nin öncülüğündeki çalışmalar sürüyor.

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