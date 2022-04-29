Açık görüşler yapılacak mı? Bayramda açık görüş günleri ne zaman hangi gün?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla Ramazan Bayramı Açık Görüş Genelgesi, Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Cezaevlerindeki açık görüş yasağı kaldırıldı mı? Tutuklu ve hükümlüler, Ramazan Bayramı nedeniyle açık görüş yapacaklar.

Bayramda açık görüşler ne zaman yapılacak?

Genelgeye göre, Covid-19 salgını nedeniyle ceza ve infaz kurumlarında bir süredir yapılamayan açık görüşler, Ramazan Bayramı dolayısıyla 3-8 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Açık görüş saati kaç?

NTV'de yer alan habere göre Covid-19 pozitif ve temaslı olan hükümlü ve tutukluların açık görüş hakları ise saklı kalmak üzere ertelenecek. Açık görüşler, yetişkin ve genç hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1,5 saatten fazla, çocuk hükümlü, hükümözlü ve tutuklular için ise 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak kaydıyla 09.00-17.00 saatlerinde yaptırılacak.