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Açık Eskrim Turnuvası sona erdi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 920 sporcunun mücadele ettiği turnuva tamamlandı

17 Mart 2019 Pazar 22:00
Açık Eskrim Turnuvası sona erdi

MUĞLA (AA) - Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Açık Eskrim Turnuvası, Muğla'nın Fethiye ilçesinde sona erdi.

Beşkaza Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada, 23 ilden 920 sporcu mücadele etti. Etkinlikte 10, 12, 14 yaş altı kız ile erkek sporcular, epe ve flöre branşlarında dereceye girebilmek için yarıştı.

Fethiye Gençlik ve Spor Müdürü Harun Reşit Yiğit, gazetecilere yaptığı açıklamada, organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Küçük sporcuların etkinlik boyunca kıyasıya mücadele ettiğini belirten Yiğit, "Çocukların spora küçük yaşlarda başlaması çok önemli. Bu etkinlik de bunun örneği. Birçok ilden bine yakın sporcu çok güzel mücadeleler ortaya koydu." dedi.

Kategori ve branşlarına dereceye giren sporcular şunlar:

10 yaş altı kız epe: 1. Zülal Can, 2. Eda Ustabay, 3. Efşan Nur Can

12 yaş altı kız epe: 1. Naz Gökkaya, 2. Naz Kayra Özcan, 3. Melike Karadavut

14 yaş altı kız epe: 1. Damlanur Sönüş, 2. Duru Fazlıoğlu, 3. Zeynep Gürsu

10 yaş altı erkek epe: 1. Bertuğ Mehmet Çeçen, 2. Onur Saraçoğlu, 3. Sarp Araydın

12 yaş altı erkek epe: 1. Baturalp Aldemir, 2. Taylan Yıldırım, 3. Atilla Ahmet Yavaş

14 yaş altı erkek epe: 1. Egemen Oktay, Karan Ardıç Safcı, 3. Cengizhan Öner

10 yaş altı erkek flöre: 1. Issa Ameur Ould, 2. Melik Ata Boz, 3. Emre Ameur Ould

12 yaş altı erkek flöre: 1. Kıvanç Kırtay, 2. Denizalp Güçel, 3. Efe Tunçay

14 yaş altı erkek flöre: 1. Ege Poyraz İlman, 2. Tan Sezer, 3. Kerem Öcal

10 yaş altı kız flöre: 1. Alara Atmaca, 2. Elvin Gülışık, 3. İdil Çiçek

12 yaş altı kız flöre: 1. Begüm Şahabettinoğlu, 2. Neval Doğa Ayyüce, 3. Liubov Torun

14 yaş altı kız flöre: 1. Birçe Almıla Durukan, 2. Ebru Şahabettinoğlu, 3. Pınar Gönenç

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:00
  1. Fethiye
  2. Muğla
  3. turnuva
  4. Türkiye Eskrim Federasyonu

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