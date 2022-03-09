Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı son dakika haberleri: Açık cezaevi izin süreleri bitti mi?

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı, ne zaman bitecek? CTE'den 2022 Açık cezaevi izinleri için açıklaması geldi. Açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı gündemde yer alırken, son dakika karar alındı. Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? sorusu son gelişmeler ile takip ediliyor. Cezaevinde tutuklu bulunanların yakından takip ettiği açık cezaevi izinleri hakkında Ceza Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nden duyuru yayımlandı. 31 Ocak tarihinde sona ermesi beklenen açık cezaevi izinleri 2 (iki) ay süreyle uzatıldı. 7242 Sayılı Kanun Kapsamında Bazı Hükümlüler İçin Uygulanan COVID-19 İzni ile İlgili yayınlanan duyuruda açık cezaevi izin sürelerinin, 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilen izinler ocak sonunda bitecekti.

Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı?

TBMM Genel Kurulu'nda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlenince; meclisteki partilerin ortak önergesiyle ihdas edilen maddenin ardından, "kovid-19 izni" ile ilgili mevcut düzenlemedeki Sağlık Bakanlığının önerisi üzerine, Adalet Bakanlığı tarafından "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 9 kez uzatılabilir" şeklindeki ibare, "her defasında 2 ayı geçmemek üzere 12 kez uzatılabilir" olarak değiştirildi. Açık cezaevi izinlerinin 31 Ocak 2022 tarihinden itibaren 2 aylık uzatılmasına karar verildi. Böylece son olarak mahkumlar için dönüş tarihi 31 Mart 2022'yi gösterdi. Ülkenin dört bir yerinden binlerce vatandaş, izinlerin tekrar uzatılıp uzatılmayacağını araştırmaya başladı. CTE, açık cezaevi izinlerinin yeniden uzatılması konusunda henüz bir açıklamada bulunmadı.

Kimlerin cezaları açık cezaevinde infaz edilir?

Hükümlünün cezaevinde infaz koşullarının zaman içerisinde hafiflemesi ve sonuçta şartla salıverme ile tahliyesi önemli bir koşula bağlıdır: “cezanın belirli bir kısmının iyi halli olarak geçirmek”. İşte şartla salıverilecek hükümlüyü dış dünyaya hazırlayan ve iyi halini ödüllendiren önemli bir mekanizma da açık cezaevinde cezanın infazına devam edilmesidir. Bu süreçte hem cezaevi koşulları rahatlamakta hem de dış dünyayla bağlantı kolaylaşmakta ve artmaktadır. Hedef, kapalı kurumda kalan hükümlünün, şartla salıvermenin deneme süresinden önce, topluma uyumunu, iş bulmasını, ailesi ile çevresi ile kaynaşmasını sağlamaktır.

Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunu’nun 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca açık ceza infaz kurumları, hükümlülerin iyi­leştirilmelerinde, çalıştırılmaları ve meslek edindirilmelerine öncelik verilen, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan, güvenlik bakımından kurum görevlilerinin gözetim ve denetimi ile yetinilen kurumlardır.