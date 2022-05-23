  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?
Aktüel

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?

31 Mayıs’ta sona erecek olan açık cezaevi izinlerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklama yaptı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek son durum:

Yeniakit Publisher
2022-05-23 20:06:00 -
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?

Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?

Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında açık cezaevlerinde kalan yükümlülere izin verildi. İzin süresi 31 Mayıs’ta sona erecekti. Ancak konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açık cezaevlerinde 31 Mayıs'ta sona eren kovid 19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz” açıklamalarında bulundu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay