Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?
31 Mayıs’ta sona erecek olan açık cezaevi izinlerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli bir açıklama yaptı. Peki, açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek son durum:
Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu. Peki, açık cezaevi izinleri ne zaman bitecek?
Açık cezaevi izinleri ne zamana kadar uzadı?
Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılında açık cezaevlerinde kalan yükümlülere izin verildi. İzin süresi 31 Mayıs’ta sona erecekti. Ancak konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açık cezaevlerinde 31 Mayıs'ta sona eren kovid 19 izinlerini 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatıyoruz” açıklamalarında bulundu.