YKS sınav sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversite adayları tercihlerini yapacak olan üniversitelerin 2019 taban puanlarını, başarı sıralamasılarını ve üniversitelerin özel şartlarını araştırmaya başladı. Adaylar üniversite tercihlerini ÖSYM'nin açıkladığı YKS tercih takvimine göre 23-29 Temmuz tarihleri arasında yapacak. Devlet üniversitelerini tercih etmek için puanı tutmayan ya da özel üniversitede okumak isteyen adaylar özel üniversite ücretlerini merak etmeye başladı. En çok merak edilip araştırılan özel üniversiteler arasında yer alan Acıbadem Üniversitesi ücretleri yoğun araştırılmakta. Peki Acıbadem Üniversitesi ücretleri ne kadar 2019, Acıbadem Üniversitesi ücretleri 2019 son dakika açıklandı mı? İşte 2019 vakıf üniversite fiyatları. Acıbadem Üniversitesi ücretleri taban puanları.

Acıbadem Üniversitesi ücretleri 2019

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi ücretleri

Ücretli: 120 bin TL

Yüzde 50 burslu: 60 bin TL

Acıbadem Üniversitesi Eczacılık Fakültesi ücretleri

Ücretli: 70 bin TL

Yüzde 50 burslu: 35 bin TL

Acıbadem Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ücretleri

Ücretli: 39 bin 600 TL

Yüzde 50 burslu: 19 bin 800 Tl

Acıbadem Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ücretleri

Ücretli: 58 bin 080 TL

Yüzde 50 burslu: 29 bin 40 TL

Özel üniversite ücretleri ne kadar? 2019 vakıf üniversite ücretleri ne kadar?