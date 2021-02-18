Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 11 Öğretim Üyesi alıyor
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar istenen belgelerle birlikte 18.02.2021 tarihinden itibaren 15 gün süre ile müracaatta bulunabilecek.
BAŞVURU ADRESİ:
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Kerem Aydınlar Kampüsü, Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir-İSTANBUL
Tel: 0216 500 44 44
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