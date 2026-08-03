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Kadın - Aile Acıbadem kurabiyesi: En güzel karakteristik lezzet! (Yapım aşamalı pastane usulü) Ev mis kokacak
Kadın - Aile

Acıbadem kurabiyesi: En güzel karakteristik lezzet! (Yapım aşamalı pastane usulü) Ev mis kokacak

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Acıbadem kurabiyesi: En güzel karakteristik lezzet! (Yapım aşamalı pastane usulü) Ev mis kokacak

En güzel kurabiyeleri yapmak için yöntem, bir yol üç yumurta ile yapılacak. Misafir ağırlamak zorunda kalanlar artık, çocuklar Acıbadem kurabiyesi ile karşılanacak. Bu kurabiyeyi yapmak çocukları da sağlıklı beslemeye yardımcı olabilir. Kurabiyenin kokusu yayılarak ortam mis gibi olacak...

En güzel Acıbadem kurabiyesi.

Malzemeler:135 gr badem (fındık da kullanabilirsiniz)

3 adet yumurta akı.
1 su bardağı şeker.
1 tatlı kaşığı nişasta.
3 damla limon suyu.

Yapılışı: 135 gram badem robotta çekilip yarısı tencereye alınır. Tencere ocağın en küçük gözüne koyulur. Bademlerin üzerine 3 yumurtanın akı ve 1 su bardağı şeker eklenir. Kısık ateşte yaklaşık 13-15 dakika, şeker eriyene kadar devamlı karıştırılır. Kalan bademler de eklenip yaklaşık 5-6 dakika daha karıştırılır. Kurabiye harcı ocaktan alınır ve pişirmeyi durdurmak için tencerenin tabanı soğuk suya tutulur. Kurabiye harcının üzerine 3 damla limon suyu sıkılır ve 1 tatlı kaşığı nişaşta eklenip karıştırılır. Hazırlanan harç, yağlı kağıt serilmiş tepsiye 1’er tatlı kaşığı kadar dökülerek yerleştirilir. Üzerlerine 1’er tane badem koyulur. Kurabiyeler önceden 140 derecede ısıtılmış fırında üzerleri kuruyana kadar pişirilir. Acıbadem kurabiyesi en çok İstanbul'da meşhurdur, Acıbadem kurabiyesi, temel olarak badem, toz şeker ve yumurta akından yapılan, unsuz veya çok az nişasta/pirinç unlu hazırlanan geleneksel bir Türk pastane klasiğidir. Dışı hafif çıtır ve çatlak, içi ise yumuşak, sakızımsı ve yoğun bir dokuya sahiptir. Karakteristik lezzetini ve kokusunu içeriğindeki az miktarda acı bademden ya da acıbadem aromasından alır.

Acıbadem Kurabiyesi (Yapım Aşamalı Pastane Usulü) Tarifi İçin Malzemeler:

250 gr badem tozu (2 buçuk su bardağı).

350 gr toz şeker (1+ 3/4 (bir yarım+bir çeyrek) su bardağı).

200 gr yumurta akı (Yaklaşık 6 adet yumurta).

2 yemek kaşığı limon suyu.

Acıbadem Kurabiyesi (Yapım Aşamalı Pastane Usulü) Tarifi Nasıl Yapılır?

Badem tozu, toz şeker ve yumurta aklarını orta boy bir tencereye alın.
Çırpıcı ile karıştırın.
Tencereyi ocağa alın, kısık ateşte 10 dk. kadar karıştırarak pişirin. Hep karıştırın yoksa hemen yanmaya başlar. (karıştırdığınızda yayılması 10-15 saniye kadar sürüyorsa kıvamı olmuş demektir. Daha kısa da sürebiliyor)
Hamuru mixerin spatula ucu ile karıştırarak veya tezgaha yayarak soğutun. O arada limon suyu ilave edin. Krema sıkma torbasına alın.

Yağlı kağıt serdiğiniz tepsiye 2-3 cm aralıklarla 3cm çapında sıkın.

160 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dk. pişirin.
Fırından alınca kurabiyeler yerinde olan yağlı kağıdı nemli bezin üzerine alın ve 20 dk. beklettikten sonra tüketin

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