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Acı olay sonrası ligden çekildiler

İstanbul Süper Amatör Lig'de, Yıldırım Bosnaspor - Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda bir taraftarın hayatını kaybetmesi üzerine Yıldırım Bosnaspor ligden çekildiğini duyurdu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:39
Acı olay sonrası ligden çekildiler

Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücel’in ölümünün ardından Yıldırım Bosnaspor Kulübü ligden çekildiğini açıkladı.

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup mücadelesinde Yıldırım Bosnaspor - Küçükköyspor maçı öncesi çıkan olaylarda 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak hayatını kaybetmişti. Yaşanan olay sonrası Yıldırım Bosna Spor Kulübü, bugün yaptığı açıklama ile ligden çekildiğini bildirdi.

Ligden çekildiler

Yıldırım Bosna Spor Kulübü’nün yaptığı açıklama şu şekilde:

"Yıldırım Bosna Spor Kulübü, kurulduğu 1960 yılından bu yana Türk sporuna çok büyük hizmetlerde bulunmuş, yetiştirdiği ve milli takımlar seviyesine getirdiği onlarca sporcusuyla futbolda, basketbolda marka olmuş bir spor kulübüdür. Sportif başarılarından önce ahlaklı nesiller ve bireyler yetiştirmeyi hedef edinen camiamız, ne yazık ki son yıllarda spor dışında kulvarda da mücadele etmek zorunda kalmıştır. Türk futbolunun son yıllarda içinde bulunduğu sıkıntıların başında holiganizm ve saha dışı olaylar ne yazık ki bu köklü camialarının da önemli sorunlarının başında gelmektedir.

Bunun en son en acı verici örneği 30 Aralık 2018 Pazar günü yaşanmıştır. Yaklaşık 50 yıllık mazisi olan Yıldırım Bosna-Küçükköy rekabetinin son yıllarda saha içinden çıkarak saha dışında istenmeyen olaylara sebebiyet verdiğini gözlemlemekteydik. Bunun önünü geçilebilmesi için iki kulüp yönetimlerinin gayretleri ne yazık ki sonuç vermemiş ve ne yazık ki iki takım taraftarı görünümündeki holiganlar arasındaki gerginlik bu günlere gelmiştir. Son yaşanan olaylarda 17 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel evladımız hayatını kaybetmiş, bu gelişme yüreğimize tarifsiz bir acı bırakmıştır. Hiçbir şey bir evladımızın hayatından daha değerleri olamaz. Biz Türk sporunun 60 yıllık çınarı Yıldırım Bosna olarak, bu şartlarda sportif mücadele etmeninin bir anlamı olmadığına kanaat getirdik. Bu nedenle futbol a takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuz şu durumda ligden çekiyoruz. Bu sezon ligde kalan maçlara çıkmayacağız.

Bu kararımızın Türk sporunun geleceği ve içinde bulunduğumuz futbol terörü illetinin son bulması adına hayırlar getirmesini diliyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:39
  1. İstanbul
  2. ligden çekildiler
  3. Yıldırım Bosna

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