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Yaşam Acı olay! Gölete düşen küçük çocuk boğularak öldü
Yaşam

Acı olay! Gölete düşen küçük çocuk boğularak öldü

Yeniakit Publisher
2023-05-12 20:45:00 -
Acı olay! Gölete düşen küçük çocuk boğularak öldü

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gölete düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde gölete düşen 9 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Çerkeş'in Karga köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köydeki su göletine düşen 9 yaşındaki Mehmet Aksan, boğuldu. Durumu gören köylüler tarafından küçük çocuğun cansız bedeni göletten çıkartıldı.

Soruşturma başlatıldı

Olay yerine gelen cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından Mehmet’in cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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