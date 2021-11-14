Acı kavun nedir, faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır

Acı kavun: Cucurbitaceae bitkisinin olgun meyvelerine Ecballium elaterium denir. Sarı çiçekli, tüylü, çok yıllık, otsu bir sürünücü bitkidir. Acı kavun tüketimine dikkat etmelisiniz. Çünkü acı kavunun kabuğu ve çekirdekleri çok zehirlidir. Tedavide suyu ve etli kısmı kullanılır. Olgunlaşmadan, daha yeşilken kullanılırsa zehirleyebilir, ishal eder ve kusturur.

Acı kavunun faydaları

Beslenme uzmanları tarafından ''en doğal ağrı kesicilerden biri' olarak tanımlanan acı kavun migren ağrılarını da azaltıyor.

Beyin damarlarındaki tıkanıklığı açan acı kavun gerilim tipi baş ağrılarını dindirir.

Saç dökülmelerinin önüne geçer. Saçkıran ve Alopesi Areata hastalıklarına da iyi gelir.

Bu meyvenin suyu gibi kökü de şifalıdır. Kanın aktığı yere acı kavun kökü konarak kanama kısa sürede durdurulabilir.

Kulak çınlamasını ve ağrısını geçirmek için acı kavun suyu ile zeytinyağı kaynatılmalıdır.

Karbonat ya da sirke ile karıştırılan acı kavun suyu gargara yapıldığında diş etlerindeki kanamayı durdurur.

Acı kavunun iyi geldiği hastalıklardan bir diğeri de hemoroiddir.

Sallanan dişlerin çok daha kolay çekilmesini sağlar.

Yaşlılığa ve kiloya bağlı nedenlerle ortaya çıkan eklem ağrılarını dindirmek için acı kavun suyu ağrıyan yerlere sürülebilir.

Acı kavun nasıl kullanılır?

Öncelikli olarak kavunun suyu su ya da ılık süt ile karıştırılmalıdır. Suyun çok az ya da fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Avuca dökülen karışım bir kerede buruna çekilip 2- 3 saniye bekletildikten sonra bırakılmalıdır. Burundaki dokulara zarar vermemek adına bu uygulamanın çok sık yapılmaması öneriliyor.

Acı kavun ile yapılan tarif

Hazırlanma Biçimi : Sinüzit amaçlı olarak olgunlaşmış meyvesinin 1 tatlı kaşığı meyve suyu bir çay bardağı suyla seyreltilir ve 2 - 3 damla buruna damlatılır. Yaralara haricen sürmek için kökün iç kısımları bıçakla kazınarak lapa yapılır. Müshil amaçlı ise 15 gr. kuru kök 1,5 litre suda 10 dakika kaynatılır ve sıcakken süzülür. Bu süzülen kısım tekrar kaynatılarak yarısı uçurulur. Günde 2 - 3 bardak içilebilir. Daha fazlasını içmek tehlikelidir.

Yan Etkileri: Taze öz su dahilen kullanılmamalıdır. Karın ağrısıyla belirlenen zehirlenmeler yapar, fazlaca alınırsa kalın bağırsağı tahriş eder ve kanlı ishaller görülür. Yine sinüzit için buruna çok az meyve suyu damlatılmalıdır. Çünkü saatler süren rahatsız edici aşırı akıntılar oluşabilir.