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Aktüel Acı haber! Gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu
Aktüel

Acı haber! Gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Balıkesir'de, dengesini kaybederek gölete düşen çocuk boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-03-27 19:41:00 - 2022-03-27 19:45:58
Acı haber! Gölete düşen 10 yaşındaki çocuk boğuldu

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, dengesini kaybederek gölete düşen çocuk boğuldu.

İlçeye bağlı kırsal Davutlar Mahallesi'nde kuzeniyle arazide koyun otlatan Emir Esnek (10), göletin kıyısındayken bir anda dengesini yitirerek suya düştü. Esnek, sudan çıkmayı başaramadı.

Kuzeninin durumu bildirmesi üzerine bölgeye gelen çocuğun yakınları, Emir'in cansız bedenini göletten çıkardı.

Jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.

Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu da olay yerine gelerek acılı aileyi teselli etmeye çalıştı.

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