Acı haber 2 saat arayla geldi! Karı-koca aynı gün vefat etti
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Kemal ve Zübeyde Kestir çifti aynı gün içinde hayatını kaybetti.
Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşanan olay, ilçede büyük üzüntüye neden oldu. Kadirli ilçesinde yaşayan Kemal Kestir, bugün öğlen saatlerinde yaşadığı evde hayatını kaybetti. Kemal Kestir'in vefatının ardından 2 saat sonra hastanede tedavi gören Kemal Kestir'in eşi Zübeyde Kestir de hayatını kaybetti. İki saat arayla hayatını kaybeden karı koca, Kadirli ilçesi Kestirler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.