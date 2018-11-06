Acı biber çok faydalı!

Ulu orta yemeye kalkışmak insanı hastanelik eder ve komaya sokar. Fakat kıvamında bir acı biber nasıl ağız tadı ve sağlık unsuru ise, böylesine ölümcül acı biberler de bütün dünyada özellikle ilaç hammaddesi olarak kullanılıyor.

Acı biber, yalnızca damak tadına hitap etmekle kalmaz; vücudun vitamin, potasyum ve kalsiyum ihtiyaçlarını da karşılar.

Acı biberin içerisinde bulunan C vitamini ve beta karoten maddeleri sayesinde vücuda direnç sağlar ve dayanıklılığı artırır. Bu sayede gribe karşı vücudu bir kalkan gibi koruma altına alır.

Acı biberin ağızdaki yakıcı bir hissi beyinde endorfin salgılanmasına sebep olur. Sinirlerin yumuşaması ile salgılanan endorfin vücutta ağrı kesici etkiye sahiptir.

Acı biberin trigliseritlerin düşmesinde önemli rol oynadığı görülmüştür. Trigliseritlerin düşmesi sonucunda da kötü kolesterolde azalma görülür. Yani acı biberin kolesterolü düşürücü özelliği de vardır.