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Acemi kasap bilançosu belli oldu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye; Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklar kesilirken bin 358 kişi kendini yaralayarak hastaneye koştu.

11 Ağustos 2019 Pazar 19:47
Acemi kasap bilançosu belli oldu

Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklar kesilirken birçok vatandaş ve kasap da kendini yaralayarak hastaneye koştu.

Bin 358 kişi kurban kesimi sırasındaki yaralanmalar nedeniyle hastaneye giderken bu vatandaşlardan 26'sı ameliyata alındı.

Hastaneler acemi kasaplarla doldu taştı

Kurban Bayramı'nın ilk gününde birçok vatandaş kurban keserek ibadetini yerine getirdi. İstanbul genelinde kurbanlıkları keserken yaralanan kasap ve vatandaşlar ise hastanelere koştu.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye; göre saat 16.00 itibariyle kent genelinde bin 358 kişi kurban kesimi sırasında yaşadıkları yaralanmalar nedeniyle kamu hastanelerine başvurdu. Bu vatandaşlardan 26'sının ise ameliyata alındığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Ağustos 2019 Pazar 19:47
  1. Kurban Bayramı
  2. Kurban
  3. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü

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