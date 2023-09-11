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Kadın - Aile Açai meyvesinin faydaları nelerdir? Açai bowl ne, nasıl yapılır? Milyonlar seviyor: Süper gıda farkıyla zirve yaptı!
Kadın - Aile

Açai meyvesinin faydaları nelerdir? Açai bowl ne, nasıl yapılır? Milyonlar seviyor: Süper gıda farkıyla zirve yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-09-11 22:23:00 - 2023-09-11 22:33:03
Açai meyvesinin faydaları nelerdir? Açai bowl ne, nasıl yapılır? Milyonlar seviyor: Süper gıda farkıyla zirve yaptı!

Son yılların en popüler sağlıklı Açai meyvesi çok şaşıracağınız bilgileri bir araya getirdik!

Açai Meyvesi üzüm ve yaban mersini türleri özellikleri gösteren; küçük, kırmızımsı-morumsu, bir küme tohum barındıran ve sadece %15’i tüketilen, Güney Amerika’nın Amazon Nehri kıyılarında uzun Palmiye Ağaçlarında yetişen bir meyvedir. Bu meyveler doğal şartlara çok dayanıklı olmayıp hızla bozulsalar da taze yendiklerinde çok önemli sağlık faydaları ve besin değeri ihtiva ederler. 

Açai Meyvesi’nin geleneksel kullanımı sonucu ishal, parazit kaynaklı enfeksiyonlar, kanamalar ve ülser tedavi edilir. Bir yemek olarak, Amazon bölgesinde, nişastalı köke sahip manyok sebzesi ile açai püresi karıştırılarak bir tür lapa olarak tüketilir. Meyvenin lezzeti sıklıkla yabani çilek ve çikolata arasında olarak tarif edilmektedir. Büyük süpermarketlerde, sağlıklı beslenme sitelerinde ve organik ürün satan dükkanlarda genellikle meyve suyu veya çay şeklinde bulunabilmektedir.

Açai besin olarak tüketilmesinin yanında doğal gıda boyaları, kozmetik sektörü, anti-aging kremler, şampuanlar ve besin takviyelerinde de sıklıkla kullanılmaktadır.

Açai Meyvesinin Sağlığa Faydaları
Bu küçük meyve aynı kızılcık gibi yüksek seviyede antioksidan barındırır. Araştırmalara göre Açai antioksidan oranıyla meyve ve sebzeler arasında bir numaradır, diğer bir deyişle siyah üzümden 10 kat daha fazla antioksidan barındırır. Meyvelerin şeker oranı düşük, kalsiyum, lif ve vitamin A oranı oldukça yüksektir. Ayrıca resveratrol, siyanid ve ferulik asit gibi antosiyanin bileşenleri barındırırlar. Bu bileşenler meyveye sadece ayırt edici rengi vermekle kalmaz ayrıca zararlı radikallere karşı insan vücudunu da savunurlar. Açai meyvesi kırmızı şaraptan 10 ila 30 kat arası daha fazla antosiyanin gücüne sahiptir.

Meyvenin barındırdığı bileşenler aşağıdaki hastalıklara karşı vücudu savunur
Eklem İltihabı
İltihapların İyileşmesi
Obezite
Ereksiyon Sorunları
Nörolojik Hastalıklar
Alerjiler, Kalp Hastalıkları ve Kanser
Açai Üzümü Nasıl Yenir ?
Taze Açai meyveleri olduğu gibi yenebilir. Doğada hızlı bozulan bir meyve olduğu için hemen tüketilmelidir.
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Meyveler daha uzun süre dayanmaları için donmuş, meyve suyu ve toz olarak da satılmaktadır. Bu ürünler, dondurma, jöle veya frozen tarzı içeçekler hazırlamak için kullanılabilir.

Bu meyveyi yemek için en sık kullanılan yöntem Açai kasesidir. Açai püresi, bal, granola ve müsli birlikte tüketilir.

Açai Üzerine Yapılmış Araştırmalar
2011’in ortalarında yayınlanan bir çalışmaya göre Açai yüksek antioksidan oranıyla sağlığa fayda sağlamakla kalmayıp ayrıca hücre bütünlüğünün bozulmasını da azaltıyor. Eylül 2012’de yayınlanan araştırmaya göre ise mesane kanseri olmuş bir fareye düzenli olarak açai püresi verilmiştir. 10 haftalık bir süre sonra tedavinin kanserin yayılımını, TCC oranını ve Dna hasarını azalttığı ortaya çıkmıştır. Araştırmanın yazarları bu pozitif etkilerin büyük ihtimalle meyvenin yüksek antioksidan oranı sayesinde gerçekleştiğini belirtmişlerdir.

Bir diğer araştırmanın amacı meyvenin metobolizma bozukluklarına nasıl etki edeceğini görmektir. Araştırmada 10 aşırı kilolu yetişkin bir ay boyunca günde iki kere 100’er fram Açai püresi tüketmiştir. Araştırmaya göre her deneğin kan şekeri, tansiyonu, kolesterolü, trigliseritleri ve diğer biolojik özellikleri ölçülmüştür. 30 günün sonunda kan şekerinde, insülin seviyelerinde ve toplam kolesterolde düşüşler gözlenmiştir. Bilim adamları Açai püresinin obez insanlarda metobolik hastalık belirteçlerinin azalmasını sağladığı sonucuna ulaşmıştır.

 

Son yılların en popüler sağlıklı beslenme trendlerinden ikisini bir araya getiren bir tarifimiz var: Açai bowl. Süper gıda olarak görülen...

Yapımı için malzemeler
1 paket açai üzümü
1 adet muz
Yarım su bardağı süt
2 yemek kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı bal
Çeyrek su bardağı dut kurusu
Yarım su bardağı böğürten
Çeyrek elma
Açai bowl tarifi Nasıl yapılır?
Açai üzümü, muz, süt, bal ve chia tohumunun yarısını pürüzsüz bir kıvam alana kadar blender’dan geçirin.

Karışımı bir kaseye aktarıp üzerini diğer malzemelerle süsleyin.

Afiyet olsun…

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