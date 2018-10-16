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Acai böğürtleni lösemiye iyi geliyor

“Acai berry” adlı bir Brezilya orman meyvesi keşfedildi.

16 Ekim 2018 Salı 18:22
Acai böğürtleni lösemiye iyi geliyor

Şirketler, tabletlerini, meyve suyunu, hazır içecek tozunu satmakta yarışıyor. Hünnapa, zeytine benzer bir meyve. Siyah-mor sert çekirdekli.

Omega oranı çok yüksek düzeylerde.. Amino asitler (protein yapı taşları) A, B1, 2 ve 3, C, E, kalsiyum, magnezyum, potasyum, bakır ve çinko zengini.

Acai doğal şeker ve lifleri olan bir meyve. Marmelatı yapılıyor. En önemlisi çiğ inek sütü ile karşılaştırıldığında çok daha yararlı hale geliyor.

Yapılan araştırmalara sonucu, acai böğürtlenlerinin lösemili hücrelerin yüzde 86’sını yok ettiğini ortaya çıkmış. Bu sayede acai, özellikle Amerikalı bilim adamları tarafından dünyadaki en sağlıklı meyve olarak tanımlanmaktadır.

Tadı, çikolata soslu çileğe benzeyen acai, sütten daha fazla kalsiyum, böğürtlenden daha fazla antioksidan, multivitamin haplarından daha fazla besleyici madde ihtiva etmekte.. Araştırma sonuçlarına göre acai meyvesinde bulunan antosiyaninler; romatizma etkisini, kolon kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Damar hastalıklarını ve tümör kanserini önleyici etkisi olduğu da söylenmekte.

Uykusuzluğa iyi geliyor. Görme duyusunu güçlendiriyor. Küçük ağrı ve sızıları dindiriyor. Yaraların iyileşme hızını artırıyor.

Fakat, “zayıflama ilacı” diye şişelenenlere hap haline getirilerek satılanlara aldanmamak gerek.. Bu işin çapulculuk tarafı.. Zaten biz de bunları sadece bilginiz olsun diye yazdık. Kalkıp acai aramak acayipliğine kapılmayın sakın!

 

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 18:22
  1. acai berry
  2. acai berrynin faydaları

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