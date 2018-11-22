"Aç kalacam!" korkusu diyeti boşa çıkarıyor

"Bana diyetten bahsetme, diyet yapıyorum, kaç defa yaptım n'oldu, hiç!" diye yakınanlar bilinç altına yerleştirdikleri bu duygu ile diyeti sık sık bozuyor, aç kalacağım korkusuyla kendisini içinde çıkamayacağı bir kısırdöngüye sürüklüyormuş.

Psikologlar, önce bilinçaltınızı kurtarın ve iradeli davranın ki diyet girişiminiz başarılı olsun, diyor.

Çünki daha "Diyet' lafını bile bilinçaltı sağlıklı beslenme değil, savaşılan bir mücadele gibi algılıyor. Ve savaşın galibi de daima bu oluyor.

Diyet sürecinde birçok yiyecek çok daha az miktarda yenir hatta yasaktır. Bu kişilerin irade gücü yoksa diyet mantığını anlayamaz. Bilinçaltı için bu durum; aç olduğu halde yemek bulamıyor, verilmiyor, esirgeniyor ya da sevdiği yiyeceklere ulaşamıyor olmasından ibarettir. Kısaca bir "açlık tehdidi" söz konusudur.

Tatlıya olan düşkünlük, kilolu olanların sıkça karşılaştıkları bir "bağımlılıktır". Bu kişiler sağlıklı beslenme ya da ideal kilolarına ulaşabilme serüvenlerinde "ahhh bir tatlı olsa da yesem, tatlısız hayat anlamsız, şu diyet bitse de sevdiğim tatlılara kavuşabilsem" gibi sözleri sıkça tekrarlarlar. Ya da kendi kendilerine düşünürler. Yaz günü dondurma akıllarından çıkmaz olur.

İrade nasıl zayıflıyor?

Bu sözler ya da düşüncelerle tatlının hayatlarının vazgeçilmezi olduğunu beyinlerine daha da güçlü kazırlar. Genellikle de daha çok "tatlısever" olarak bu serüveni tamamlarlar. İradeleri zayıflar ve teslim olur!

"Diyetteyim kesinlikle artık tatlı yemiyorum, tatlıdan uzak durmaya çalışıyorum, hamurişlerinden kaçınıyorum, karbonhidratları ağzıma koymuyorum!" gibi güya olumsuz cümleler kurarak bireyler kendilerini tatlıdan, karbonhidratlardan uzaklaştırdıklarını sanırlar.

Bir tür kendi kendilerine telkinde bulunmaya çalışırlar.

Oysa bu durumda zihin önce tatlıyı, hamurişlerini hayal eder; bunları gözünde canlandırır. İçinde tatlı, hamurişi geçen her cümle zihinde o yiyecekleri hatırlatır ve kişiyi daha da güçlü tatlıya, zararlı karbonhidratlara yönlendirir.

ZİHNİNİZİ İKNA EDEBİLİR MİSİNİZ?

Kilo sorununu sağlıksız gıdalarla beslenme ve çok yeme sebebiyle aşamayanlar; yıllarca tatlı, börek, fastfood gibi karbonhidratların çok güzel ve lezzetli olduğunu kendinize telkin ettiniz, çok sevdiğinize kendinizi ikna ettiniz, diyen uzmanlar devamla şunları söylüyor:

"Bu gıdaları yedikçe mutlu olduğunuza inandınız.

Bundan sonraki süreçlerde tek amacı sizi hayatta tutmak ve mutlu etmek olan beyniniz sizin daha da mutlu olmanız için daha çok bu gıdaları yemeniz gerektiği inancıyla tüm gücünü bu yolda kullanıyor.

Ağız tadınızı değiştirin

Bilinç seviyesinde bu gıdalardan uzak durmanız ve ihtiyacınız kadar yemeniz gerektiğini ne kadar bilseniz de, zihninizde sizi "mutlu etme" saplantısı galip gelecek, diyet süreçlerinizi baltalayacaktır.

İdeal kilonuzda olmak istiyorsanız sevdiklerinizi yeniden tanıtın beyninize.

Her gün hatta günde birçok defa gözünüzün önünden ıspanak, fasulye, kabak, patlıcan, enginar, kereviz, maydanoz, kıvırcık, domates, salatalık, roka, enginar ve bunların yedi sülalesini geçirin!

Onları sıkça düşünün, dokunun, koklayın, sevdiğinizi söyleyin.



Olumlu telkinlerle bir alışkanlıktan kurtulma çalışmaları, inanın şaşırtıcı derecede sizi başarıya götürecek bir yöntemdir.

Bu şekilde iradenizi güçlendirebilirsiniz.

"Sağlıklı yiyecekler" denildiği zaman gözünüzün önüne ıspanak, fasulye, kabak, patlıcan, enginar, kereviz, maydanoz, kıvırcık, domates, salatalık, roka, enginar vb. geçit töreni gelecek ya da "en sevdiğim yiyecekler" diye düşündüğünüzde, inanın sadece bu gıdaları hatırlayacaksınız" demekteler.