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AB'yi kilitledi: Macaristan'dan Türkiye'yi hedef alan bildiriye veto!

Avrupa Birliği'nin, Suriye'nin kuzeyine yapılan Barış Pınarı Harekatı öncesinde Türkiye’yi uyarmak için hazırladığı bildiri Macaristan tarafından veto edildi. AB'nin 28 üyenin ortak imzası ile yayınlamak istediği bildiriyi onaylamayan Macaristan, "ülkeler sınırlarını savunabilir" diyerek imzalamadı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 22:47
AB'yi kilitledi: Macaristan'dan Türkiye'yi hedef alan bildiriye veto!

28 üyeli Avrupa Birliği'nin Türkiye'nin sınır ötesine düzenleyeceği operasyon hakkında uyarı metni yayınlamaya hazırlandığı fakat Macaristan'ın bu ortak metne imza atmadığı ve veto ettiği ortaya çıktı.

Macaristan veto etti

Salı günü hazırlanan ve AB üyesi 27 ülke tarafından imzalanan metne Macaristan hiçbir gerekçe göstermeden imza atmadı. Salı günü hazırlanan ve Çarşamba günü AB üyesi 28 ülkenin imzası ile yayınlanması planlanan bildiri Macaristan’ın veto etmesi nedeni ile gecikti. Macaristan vetosuna gerekçe olarak "Ülkeler sınırlarını savunabilir" dedi.

Kaynak: Yenişafak

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 22:47
  1. AB
  2. Macaristan
  3. Barış Pınarı Harekatı
  4. Türkiye
  5. Avrupa Birliği

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  • AGRAGR8 dk önce
    Kan çekiyor galiba.......
  • TrabzonsporTrabzonspor11 dk önce
    Gordunuzmu ümmet değil Kanında Türklük olan Türk konseyinin gözlemcisi olan macaristan sahip çıkıyor bize.Turkun maalesef türkten ve fakir müslümanlardan başka dostu yoktur.

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