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Dünya AB'ye resti çekti: Tehditlere cevap vereceğiz
Dünya

AB'ye resti çekti: Tehditlere cevap vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Avrupa Birliği'nin (AB) ülkesine yönelik tek taraflı yaptırım uygulama tehditlerine "orantılı" cevap vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-06-25 18:47:00 -
AB'ye resti çekti: Tehditlere cevap vereceğiz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, AB Liderler Zirvesi'nde Rusya ile ilgili alınan kararlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bu zirvede, ülkesine yöneltilen "asılsız" ve "ispatı olmayan" suçlamaları kabul etmediklerini vurgulayan Zaharova, AB'nin Rusya'ya yönelik stratejisinde "sistematik" sorunlar olduğunu belirtti.

AB'nin bilgi ve siber güvenlik gibi konularda Rusya ile diyalog kurmaktan kaçındığını ifade eden Zaharova, "AB, Avrupalıların istekleriyle ters düşen konjonktür çıkarlarına hapsedilmiş durumda" değerlendirmesinde bulundu.

Zaharova, şunları kaydetti:

"AB ile eşit şekilde diyaloğu sürdürmeye hazır olduğumuzu teyit ediyoruz. Ancak bu diyalog, AB üye ülkelerinin umutlarına rağmen ön koşullar ve ülkemize yönelik tek taraflı yasa dışı yaptırımlar tehditleri ile donatılamaz. Bunlara orantılı yanıt verilecek. Brüksel bunu iyi biliyor."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, "Rusya, AB'yi hedef aldığında geri itmeye, insan haklarını ihlal ettiğinde buna karşı durmaya, çıkarlarımıza zarar verdiğinde Rusya'yı sınırlamaya karar verdik." ifadesini kullanmıştı.

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