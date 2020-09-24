AB'ye kritik Türkiye uyarısı: Bedeli ağır olur

Merkezi Belçika’da bulunan Uluslararası Kriz Grubu (ICG) tarafından hazırlanan Doğu Akdeniz raporunda Avrupa Birliği’ne (AB) Türkiye konusunda yaptırım yerine diyalog yollarını tercih etmesi tavsiye edildi.

Raporda olası bir çatışmanın bedelinin ağır olacağı ifade edildi. "Doğu Akdeniz’de Gerilim Nasıl Azaltılır" başlıklı raporda 1-2 Ekim tarihlerine ertelenen Avrupa Birliği zirvesi öncesi diyalog çağrısı yapıldı.

Doğu Akdeniz’deki olası bir çatışmanın bedelinin ağır olacağı belirtilen raporda "Doğu Akdeniz’deki herhangi bir ihtilafın maliyeti yüksek olacaktır. Enerji yatırımını bozacak, Transatlantik güvenliği zayıflatacak ve Türkiye’yle AB arasındaki hayati bağlara zarar verecektir. Türkiye konusunda yaptırım yerine diyaloğu tercih edin. Olası bir çatışmanın bedeli ağır olur" ifadelerine yer verildi.