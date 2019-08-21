Abugannuş nedir? Abugannuş nasıl yapılır? Hatay yöresine ait lezzetlerden biri olan abugannuş ile sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.

Hem geleneksel hem de farklı bir tarif arıyorsanız şahane bir önerimiz var. Hatay yöresine ait lezzetlerden biri olanaAbugannuş bundan sonra sofralarınızın yeni favorisi olacak gibi... Abugannuş nasıl hazırlanır? Malzemeler: 500 gram kuşbaşı doğranmış dana eti

4 adet orta boy patlıcan

3 adet yeşil biber

3 adet kırmızı biber

3 adet domates

1 yemek kaşığı zeytinyağı

3 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1/3 (Çeyrekten biraz fazla) demet maydanoz

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber Patlıcanlara birkaç delik açıp közlemek için fırın tepsisine yerleştirin. Biberleri tepsiye yerleştirin. Domatesleri ortadan ikiye bölüp tepsiye alın. Üzerlerinde zeytinyağı gezdirin. 30 dakika kadar pişen sebzeleri fırından çıkarın. Domatesleri kabuklarından ayırıp doğrayın. Biberleri ve patlıcanları kabuklarından ayırıp doğrayın. Patlıcan ve biberleri domateslerin üzerine ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip karıştırın. Tereyağını tavada eritin. Üzerine eti ekleyin. Tuz ve karabiber ilave edip kavurun. Maydanozları ince ince doğrayın. Etin üzerine pul biberi ve maydanozu ilave edip biraz daha pişirin. Közlenmiş sebze karışımının üzerine eti ekleyin. Sıcak servis edin Afiyet olsun. Kaynak: meraklimelehat.com

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