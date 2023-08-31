Aboubakar'dan Lucescu'ya şok! Golden sonra yanına gidip bakın ne yaptı
Beşiktaş-Dinamo Kiev maçında golü atan Vincent Aboubakar, sevincini Mircea Lucescu'ya karşı yaptı.
Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi Play Off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i 3-2 yenmesinden sonra Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu Beşiktaş için "Afrika karması" yorumunu yapmıştı.
İstanbul'daki rövanş maçında 52. dakikada müthiş bir gol atan Aboubakar hemen Dinamo Kiev kulübesinin önüne gitti.
Aboubakar senvincini Lucescu'nun önünde yaptı ve ilk maçtan sonraki açıklamasına bu şekilde tepki gösterdi.
Hakem de bu nedenle Aboubakar'a sarı kartını çıkardı.
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