Aboubakar transferinde flaş gelişme! Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı.

Burak Yılmaz'a bir alternatif arayan siyah-beyazlı takımda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı. Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 38 maçta forma giyerken 19 gol 4 asistle oynadı. Kamerunlu golcü, geçtiğimiz sezonun başında sakatlandığı için Porto formasıyla sadece 8 maça çıkabilmişti.

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