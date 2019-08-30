Aboubakar transferinde flaş gelişme!
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, eski yıldızı Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı.30 Ağustos 2019 Cuma 17:44
Burak Yılmaz'a bir alternatif arayan siyah-beyazlı takımda flaş bir transfer gelişmesi yaşandı.
Ajansspor'un elde ettiği bilgiye göre; Beşiktaş, Vincent Aboubakar ile anlaşma sağladı.
Aboubakar, Beşiktaş'ta oynadığı dönemde 38 maçta forma giyerken 19 gol 4 asistle oynadı. Kamerunlu golcü, geçtiğimiz sezonun başında sakatlandığı için Porto formasıyla sadece 8 maça çıkabilmişti.
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