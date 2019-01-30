Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor - Evkur Yeni Malatyaspor, Fransız forvet oyuncusu Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştı



MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Fransız futbolcu Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi. Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Fulham takımında forma giyen Kamara ile yaptıkları transfer görüşmesinin tamamlandığını belirtti. Oyuncunun İngiltere'den uçağa bindiğini aktaran Gündüz, "Kamara, gece Türkiye'de olacak. Son anda bir pürüz çıkmazsa Kamara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadesini kullandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.