Aboubakar Kamara, Yeni Malatyaspor'a transfer oluyor
- Evkur Yeni Malatyaspor, Fransız forvet oyuncusu Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştı30 Ocak 2019 Çarşamba 20:57
MALATYA (AA) - Evkur Yeni Malatyaspor Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Erdal Gündüz, Fransız futbolcu Aboubakar Kamara ile prensipte anlaştıklarını bildirdi.
Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Fulham takımında forma giyen Kamara ile yaptıkları transfer görüşmesinin tamamlandığını belirtti.
Oyuncunun İngiltere'den uçağa bindiğini aktaran Gündüz, "Kamara, gece Türkiye'de olacak. Son anda bir pürüz çıkmazsa Kamara ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacağız." ifadesini kullandı.
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