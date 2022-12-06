Abooovvvv! Bu nasıl iş Acun Ilıcalı! Yok artık daha neler
Türk toplumunun ahlaki yapısını alt üst eden programlarla köşeyi dönen Acun Ilıcalı'nın gayri meşru ilişki yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.
Türk toplumunun ahlaki yapısını alt üst eden programlarla köşeyi dönen Acun Ilıcalı'nın gayri meşru ilişki yaşadığı Ayça Çağla Altunkaya'nın elbisesinin fiyatı dudak uçuklattı.
Bir süredir birlikte görüntülenmeyen Ayça Çağla Altunkaya ve Acun Ilıcalı, Altın Kelebek Ödül Gecesi'ne geldi.
Altunkaya'nın gecede giydiği elbisenin fiyatının ise tam 42 bin 450 TL olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada gündem olan elbisenin fiyatını duyanlar "Yeni bir Şeyma", "Acun sağ olsun" yorumlarında bulundu.