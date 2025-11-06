AB'nin Rus vatandaşlara yönelik vize kurallarını daha da sıkılaştırmaya hazırlandığı iddia edildi

Avrupa Birliği ile Rusya arasındaki siyasi gerilim, vize uygulamaları üzerinden derinleşiyor. Politico haber sitesi, AB Komisyonu'nun Rus vatandaşlarına yönelik vize rejimini sertleştirecek adımlar attığını iddia etti.

SADECE "TEK GİRİŞLİ VİZE" DÖNEMİ

Haberde, AB Komisyonu'nun bu hafta açıklaması beklenen yeni düzenlemeyle, Rus vatandaşlarına artık çok girişli Schengen vizeleri yerine sadece "tek girişli" vize verilmesinin planlandığı belirtildi. Bu adımın, Ukrayna'ya yönelik devam eden savaş nedeniyle Moskova’yı cezalandırma çabalarının bir parçası olacağı kaydedildi.

İSTİSNALAR UYGULANACAK

AB Komisyonu'nun, insani nedenler ya da AB vatandaşlığı bulunan kişiler için bazı istisnalar uygulamayı öngören düzenlemeyi bu hafta açıklaması bekleniyor.

TAM YASAK YETKİSİ YOK

Haberde dikkat çekilen bir diğer nokta ise, vize verme yetkisinin üye ülkelerin ulusal yetki alanında bulunması. AB Komisyonu'nun süreci zorlaştırma imkanına sahip olmasına rağmen, Rus vatandaşlarına yönelik tam kapsamlı bir yasak getirme yetkisinin bulunmadığı ifade edildi.

AB, 2022 yılında Rusya ile imzalanan vize kolaylığı anlaşmasını askıya almış ve ardından daha sıkı kısıtlamalar getiren yeni kurallar hazırlamıştı.