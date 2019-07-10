0553 313 94 23

AB'nin nüfusu 513,5 milyon oldu

AB'nin nüfusu geçen yıl 1,1 milyon kişi arttı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
AB'nin nüfusu 513,5 milyon oldu

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği'ne (AB) üye 28 ülkenin toplam nüfusu 2019 yılı itibarıyla 513,5 milyona ulaştı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 2018 yılının başında 512,4 milyon olan AB üyesi 28 ülkenin toplam nüfusu, bu yılın başında 513,5 milyona ulaştı. Böylece geçen yıl AB'nin nüfusu 1,1 milyon kişi artış gösterdi.

Almanya, 83 milyonluk nüfusuyla AB'nin en kalabalık üyesi olurken, onu 67 milyon ile Fransa, 66,6 milyon ile İngiltere, 60,4 milyon ile İtalya, 46,9 milyonla İspanya ve 38 milyonla Polonya izledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'de toplam nüfus 82 milyon 3 bin 882 kişi olarak ölçüldü.


-AB'nin nüfusu göç sayesinde arttı


AB üyesi 28 ülkede 2018 yılında ölümlerin sayısı doğumları geçti. AB’de bu dönemde toplam 5,3 milyon ölüm, 5 milyon doğum gerçekleşti. AB'nin nüfus artışı yaklaşık 1,1 milyon göçmenden kaynaklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 12:42
  1. AB
  2. Almanya
  3. Avrupa
  4. Avrupa Birliği
  5. Eurostat
  6. nüfus

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara Sincan 1. bölge 1. etap 966 konutları ne zaman teslim edilecek?
    1. Ankara Sincan 1. bölge 1. etap 966..
    2. AA'nın "Türkiye'nin Kültür Hazineleri"..
    3. Meksika Maliye Bakanı istifa etti
    4. 15 Temmuz demokrasi şehitleri anısına..
    5. Adana, ‘Demokrasi ve Milli Birlik..
    6. Yangında hayatını kaybeden iş yeri..
    7. Yerli otomobilde kritik gelişme
    8. FETÖ sanığı eski astsubaya hapis cezası
    9. Başkan Kavuş, Yeni Meram Sanayi..
    10. Aliağa’ya, transit yakıt ikmali ve..
    11. Dilovası’nın gençleri madalya ile döndü
    12. Konya Havalimanında Haziran’da 85 bin..
    13. Ümraniyespor, Yasir Subaşı’nın..
    14. Fenerbahçe, Okan Turp ile sözleşme..
    15. İzmit-Kandıra yolunda kaza: 3’ü çocuk..
    16. Yeniden Refah Partisi'nden Başkan..
    17. Mersin Tabip Odasından ’metanol..
    18. Kamyon şoförünün acı ölümü
    19. Kızılay, vekaletle kurban bağış..
    20. Otomobil marketin camına çarptı
    21. Avro Bölgesi büyüme tahmini düşürüldü
    22. Kocaeli'de trafik kazası! Yaralılar var
    23. Eren Derdiyok resmen Göztepe’de
    24. Kayaların içinden yüzlerce kilo kokain..
    25. İzmir'de işçileri taşıyan iki servis..
    26. Öğretim görevlisi alım ilanı 2019 2020..
    27. Karar davasında mahkeme başkanına tehdit
    28. Japon müzik yapımcısı Johnny Kitagawa..
    29. Eren Derdiyok, Göztepe'de
    30. AK Parti Sözcüsü Çelik: "KKTC..
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    KADEM, LGBTİ savunuculuğuna soyundu! Aileyi savunan Sema Maraşlı hakkında skandal sözler
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Numan Kurtulmuş'tan Ali Babacan açıklaması!
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"