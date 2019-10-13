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AB'nin göçmen endişesi sürüyor!

Avrupa Birliği (AB), 2015'te patlak veren göçmen krizinin ardından sınır kontrollerini sıkılaştırsa da uzmanlar, kıta genelinde ortak politika geliştirilememesi nedeniyle olası bir mülteci akınında Türkiye ile müzakerenin önemine işaret ediyor.

13 Ekim 2019 Pazar 11:49
AB'nin göçmen endişesi sürüyor!

Son yıllarda yaşanan mülteci akınına çözüm arayan AB'yi krizden Türkiye ile 2016'da imzalanan mutabakat çıkardı. Bunun yanı sıra sınır muhafızlarını 10 bine çıkarma kararı alan AB, aynı zamanda üyeleriyle sınır paylaşan üçüncü ülkelerle de anlaşmalar imzaladı ve duvarlar inşa etti. AB, yine de göç krizine ortak politika geliştirmekte güçlük çekiyor.

AB, 2015'te patlak veren göçmen krizinin ardından somut bir göç politikası oluşturamadı. Birliğin düzensiz göçü kontrol etmek için attığı en önemli adım ise dış sınırlarını güçlendirmek oldu. 

Birlik, özellikle üyelerle sınır paylaşan ülkeler ve Akdeniz'deki bazı devletler ile anlaşmalar yoluyla sınırlarını güçlendirmeyi hedefledi.

Brüksel, göç için 2014-2020'de 13 milyar avro kaynak ayırdı. Yeni dönemde bu miktarın 35 milyar avroya yükseltilmesi planlanıyor. AB'nin, sınır ülkelerdeki göçle mücadele polisi sayısını ise 10 bine çıkarması hedefleniyor.

Avrupa, savaş ve zulümden kaçan göçmenlere karşı kapılarını kapatmakla kalmadı, yeni duvarlar da inşa etti.

İspanya'da 2, Macaristan'da 3, Bulgaristan, Yunanistan, Fransa, Avusturya, Slovenya, Estonya ile AB üyesi olmayan Makedonya'da da birer duvar bulunuyor.

Özellikle, 2015'teki göçmen krizinde bazı ülkeler sınırlarına duvar inşa ederken bazıları da mevcut duvarları genişletti, kilometrelerce tel örgü çekti.

Avrupa, göç akını konusunda her ne kadar "önceki deneyimlerinden tecrübe kazandığını" iddia etse de özellikle Doğu ve Batı Avrupa ülkeleri arasındaki çatlak AB'nin göç politikasını sarsıyor.

Öte yandan İtalya, Yunanistan, Malta ve İspanya gibi devletler Almanya ve Fransa gibi AB'nin lokomotif güçlerinin göç konusunda yeterince sorumluluk almadığını savunuyor.

AB içindeki bu parçalı tablo, göç konusunda ortak politika geliştirilmesini engelliyor.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Brüksel'deki Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi (CEPS) Uzmanı Mikkel Barslund, AB'nin Ege'den gelebilecek yeni bir mülteci akınına tam olarak hazır olmadığını söyledi.

Barslund, "AB, göçmen akınına hem hazır hem değil. Hazır değil çünkü mültecilerin üye ülkeler arasında nasıl bölüştürüleceği hususunda bir politika geliştirilemedi. Özellikle kıta olarak mülteci krizinin nasıl yönetilebileceği sorunu çözülemedi. Bu başlıklarda ilerleme gözlenmiyor." dedi. 

Mikkel Barslund, AB'nin yeni bir göçmen akınına hazır olduğu noktayı ise "Yunanistan ve AB yetkilileri, göçmen krizini tecrübe ettiler ve ne anlama geldiğini artık biliyorlar. Buna yönelik hazırlıklar yaptılar." sözleriyle açıkladı.

Avrupa ülkelerinin göç konusunda hassas olduğunu ve bazılarının duvarlar inşa ettiğini anımsatan Barslund, "Diğer yandan göç konusunda Avrupalı yetkililerin Türkiye ile konuşmaktan başka yapabilecek pek bir şeyi bulunmuyor." diye konuştu.

KAYNAK: AA

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Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 11:49
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  4. mülteci
  5. göçmen krizi
  6. mikkel barslund
  7. DÜNYA Haberleri

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  • emekli çavuşemekli çavuş11 dk önce
    BIRAKACAN.....BEŞ...ON...BİN....GÖÇMEN......KIÇLARI.....TUTUŞSUN...BİRAZ..........................SONRA...GÖRELİM.....AVRUPA..BİRLİĞİNİN...HALİNİ......KENDİLERİNE....BAKMAYA....MECALLERİ...YOK......KALKMIŞLAR...BİRDE.....ONUN...HAKKI...BUNUN..ÖZGÜRLÜĞÜ....HER..YERE...MUDAELE....ETMİYE..KALKIYORLAR........SALACAN...ABİİİ....BIRAZ...UĞRAŞSINLAR???
  • davincidavinci11 dk önce
    diyorlar ki aman bize göndermeyin bunları kendi ellerimizle gelecekte insanlarımıza kiliselerimize saldıracak düşmanları besleyip büyütemeyiz enayimiyiz.bize gönderirseniz vururuz ateş ederiz.sakın suriyeye göndermeyin sizde kalsın bunların işi çoğalmak.bugün beş yarın 10 yarından sonra 15 milyon olsunlar.türkiyede türk varlığını bitirecek onlar.sonra bir taraftan pkk bir taraftan arapça konuşacağız arapça istiyoruz derken sizin omhplilerinizide atatürkçülerinizide boğazlayacaklar.türkküm diyeni cezaevine sokacaklar ırkçı diye.sonunuzun başlangıcıdır bu zaman.dediklerimizi yapmazsanız sizi natodan çıkarırız vs :)))
  • mustafamustafa17 dk önce
    Lütfen...ENDİŞELERİ GERÇEK OLSUN! 3.6 tamamı değil ancak gönüllü 500.000 lik kısmını özel yollardan avrupanın en ücra yerlerine ve özellikle ambargo - protesto heveslisi isveç-norveç-almanya-hollanda-fransa vs den başlamak üzere HEMEN SEVKİYAT BAŞLATILMALI
  • markodinomarkodino17 dk önce
    TÜRKIYE SURIYELI MÜLTECILERIN BEKCISI DEGILDIR INSANHAKLARINDA MÜLTECILER ISTEDIKLERI ÜLKEYI SECEBILIRLER VE GIDEBILIRLER DENILIYOR TÜRKIYE BU SURIYELI MÜLTECILERI NEDEN ACIK HAPISHANELERDE TUTUYOR ACIN KAPILARI ARTIK ISTEYEN ISTEDIGI ÜLKEYE GIDEBILSIN TÜRKIYENIN YAPTIGI EN BÜYÜK HATLARDAN BIRISI 4 MILYON SURIYELIYE BEKCILIK YAPMAKTIR .
  • murat güzelmurat güzel18 dk önce
    Cumhurbaşkanım artık yeter. Kına geldi bu itlerin Türk milletine ahkam kesmesi. Bir an önce sınırı aç suriyeli göçmen kardeşlerimizi topluca AB ülkelerine gönderirim deme direk aç kapıyı gönder. Bakalım bu itlerin sana ve bu aziz millete nasıl yalvardıklarını görelim. Eşşek gibi sizinle aynı masaya gelip yalvarırcasına anlaşma yapacaklardır. Bu kareleri Allah rızası için bu aziz millete göster.

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