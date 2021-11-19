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Korona Virüs Ablasının HES kodu ile seyahat eden virüslü genç böyle yakalandı!
Korona Virüs

Ablasının HES kodu ile seyahat eden virüslü genç böyle yakalandı!

Kırıkkale'de ablasının HES kodu ile otobüste seyahat ederken jandarmaya yakalanan korona virüslü genç, 'Ben pozitif miyim' dedi. Gence ve ablasına idari para cezası uygulandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-19 10:25:00 -
Ablasının HES kodu ile seyahat eden virüslü genç böyle yakalandı!

Ankara’dan Çorum’a giden yolcu otobüsü, Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesindeki trafik kontrol noktasında durduruldu. Jandarma ekiplerince, Covid-19 ve asayiş denetimleri kapsamında yolcuların GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapıldı.

Para cezası uygulandı

Otobüste seyahat eden İsmail Şahin’in PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Jandarma ekipleri, durumu İl Salgın Denetim Merkezine bildirdi. Trafik kontrol noktasına gelen filyasyon ekipleri, İsmail Şahin ile HES kodunu kullandığı ablası Zeynep Şahin’e 3 bin 69’ar lira idari para cezası uyguladı.

“Ben pozitif miyim?"

Ablasının HES kodu ile otobüste seyahat eden İsmail Şahin, “Ablama mesaj attım. Abla bana bilet al dedim. ‘Tamam ben alayım’ dedi. Belge almaya gerek var mı dedim. O hiç bir şey sormadı, bir şeyden de haber yok zaten. ‘Ben hallederim’ dedi. Ondan sonra bileti aldı. Ablamın zaten hiçbir şeyden haberi yok” dedi. Ekiplere, “Ben pozitif miyim” diyerek, filyasyonun ne anlama geldiğini sordu. (İHA)

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