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Yerel Abisiyle yaşadığı evde katledilmiş olarak bulundu
Yerel

Abisiyle yaşadığı evde katledilmiş olarak bulundu

Yeniakit Publisher
2024-09-17 17:29:00 -
Abisiyle yaşadığı evde katledilmiş olarak bulundu

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde abisiyle birlikte yaşayan 40 yaşındaki İsmet Ünal, evinde bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Yenişehir Mahallesi Karaağaç Sokak'ta kardeşi İsmet Ünal (40) ile yaşayan Z. Ünal, iddiaya göre, eve geldiğinde kardeşini kanlar içinde hareketsiz yatar vaziyette gördü. Z. Ünal'ın 112 Acil Çağrı Merkezine haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DEFALARCA KEZ BIÇAKLANMIŞ

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrollerde İsmet Ünal'ın birden çok bıçak darbesiyle hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yeri inceleme ve savcıya haber verildi. Olay yerinde yapılan incelemelerinin ardından İsmet Ünal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Abi Z. Ünal ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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