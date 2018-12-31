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Abiraterone prostat kanserini yenen ilaç olacak mı?

Klinik deneylerle iki buçuk yıldır gönüllü hastalar üzerinde denenen “Abiraterone” adlı ilaçla prostat kenserinin yenilmesi umudu doğdu.

31 Aralık 2018 Pazartesi 16:54
Abiraterone prostat kanserini yenen ilaç olacak mı?

Bulunan ilaçla yüzde 80’e varan tedavi imkanının ortaya çıktığı ifade edildi. Kemoterapiye kafa tutan kanser hücresini gerileten ilaç son yılların en önemli tıbbi gelişmelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Londra’daki Royal Marsden Hastanesi uzmanları, dünyada milyonlarca erkeği etkileyen prostat kanseri tedavisine yönelik olarak, “Prostat kanserinin, kemoterapiye dayanıklı en ölümcül türleriyle savaşmak için geliştirilen ‘Abiraterone’ adlı ilaç, binlerce kişinin hayatını kurtarabilir” diyor.

Abiraterone, vücuttaki tüm hormon üretimini engelleyerek etki ediyor. İlaç, diğer tedavilerin aksine kanserli hücrelerin sonradan kendi kendilerine ürettikleri, kanseri geliştiren hormonları da bloke etmeyi başarıyor.

İlacın kemik ve diğer dokulara sıçramış kanser vakalarında bile tedavi sağlayabildiği belirtildi. Hastalığın kemiklere sıçraması sonucu oluşan ağrılarda önemli azalma kaydedildi.

Uzmanlar, ilacı kullanan bazı hastaların ağrılarını gidermek için kullandıkları ağır uyuşturucu ilaçları bıraktıklarını vurguladı.

İlaç halen bütün dünyadaki değişik kliniklerde yatan 1200 hasta üzerinde denenmeye devam ediliyor. Araştırmaları yürüten ekibin başkanı Dr. Johann de Bono, biraz daha sabırlı olunması gerektiğini belirterek, bulgularının doğrulanması için daha geniş klinik deneylere ihtiyaç bulunduğunu bildirdi.

İngiltere’de yılda ortalama 35 bin erkeğin yakalandığı, 10 bininin hayatını kaybettiği prostat kanserinin saldırgan ve ölümcül türüne yakalanan hastaların kemoterapinin ardından ortalama ömür beklentileri -Allahualem-18 ay oluyor.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 17:00
  1. Abiraterone
  2. prostat kanseri

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