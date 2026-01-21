  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Suça itilen değil, özendirilen çocuklar! Pişmanlık duymuyor cani olup çıkıyorlar Kobani olaylarından ders almayanlar yine sokakları geriyor! Ateşle oynamayın Kanada'da Trump korkusu! 100 yıl sonra "ABD işgali" senaryosu masada! Orta Doğu’da Savaş Çanları: Trump’tan İran’a "Belirleyici" Kıskaç! Küresel Ekonomide "Uzaylı" Alarmı: Altın ve Piyasalar Altüst Olabilir! Sosyete ve fenomenler dünyasında uyuşturucu operasyonu!Mehmet Üstündağ, Bilal Hancı, İbrahim Barut adliyeye sevk edildi! Ülkesindeki problem için önerisi olay oldu: Erdoğan’ı buraya getirmemiz lazım, çözerse o çözer Beyaz Saray önünde toplanan göstericiler protesto düzenledi Amerikalı Trump’a tepkili Yavuz Ağıralioğlu’ndan Hakan Fidan’a "Kırmızı Çizgi" Teşekkürü! Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu!
Dünya Abe suikastında tarihi karar: Japonya’da 3 yıl sonra hüküm açıklandı
Dünya

Abe suikastında tarihi karar: Japonya’da 3 yıl sonra hüküm açıklandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Abe suikastında tarihi karar: Japonya’da 3 yıl sonra hüküm açıklandı

Japonya’da eski Başbakan Şinzo Abe’ye 2022’de düzenlenen suikastın faili Tetsuya Yamagami, Nara Bölge Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, Nara Bölge Mahkemesinde düzenlenen karar duruşmasında, eski Başbakan Abe'nin Temmuz 2022'de uğradığı suikasta ilişkin davada hüküm verildi.

Karar duruşmasında söz alan Yamagami'nin avukatı, verilebilecek hapis cezasının 20 yıldan fazla olmaması gerektiğini savunarak, katil zanlısının “"dini bir grup tarafından" zarar gördüğünü ve çocukluk döneminin kendisini "Abe'yi öldürmeye motive ettiğini" iddia etti.

Nara Bölge Mahkemesi Hakim Heyeti Başkanı Tanaka Şiniçi, heyet kararı doğrultusunda Yamagami'nin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığını duyurdu.

ABE'NİN SUİKASTA UĞRAMASI

Abe, Temmuz 2022'de partisinin Nara kentindeki açık hava etkinliğinde konuşma yaptığı sırada suikasta uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Yamato-Saidaiji İstasyonu yakınında işlenen cinayetin zanlısı Yamagami, Birleşme Kilisesi'ne (FFWPU) destek veren mesajından dolayı Abe'ye kin beslediğini belirtmişti.

Yamagami, sorgusunda annesinin söz konusu kiliseye bağış yaptığını ve bu bağışın ailesini iflas ettirdiğini savunmuştu.

Kilisenin "manipülatif bağış topladığı ve üye edindiği" gerekçesiyle feshedilmesi için dava açılmış, 2023'te yapılan tasfiye başvurusu Mart 2025'te karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Birleşme Kilisesi'nin feshedilmesine karar vermiş ve FFWPU, "dini kuruluş" vasfını kaybederek vergi muafiyet hakkını yitirmişti. Buna karşın FFWPU, Japonya içindeki faaliyetlerini sürdürebiliyor.

Abe'nin uğradığı suikasta ilişkin davanın 3 yılın ardından 28 Ekim 2025'te görülen ilk duruşmasında Yamagami, suçunu kabul etmişti.

Japon lider, önce 2006-2007 ve ardından 2012-2020 dönemindeki iktidarlarıyla "ülkenin en uzun süre görev yapan başbakanı" ünvanını taşıyordu.

Japonya’da siyasetin gündemi kadın tuvaleti
Japonya’da siyasetin gündemi kadın tuvaleti

Dünya

Japonya’da siyasetin gündemi kadın tuvaleti

Japonya derin denize indi: Nadir toprakta tarihi adım! Çin bağımlılığına karşı küresel hamle…
Japonya derin denize indi: Nadir toprakta tarihi adım! Çin bağımlılığına karşı küresel hamle…

Dünya

Japonya derin denize indi: Nadir toprakta tarihi adım! Çin bağımlılığına karşı küresel hamle…

Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor
Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor

Dünya

Takaiçi’nin çıkışı krizi tetikledi: Japonya turizm ve ticarette bedel ödüyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23