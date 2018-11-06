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ABD'yi sert dille uyardı: Eğer olursa çok acı çekerler

Alibaba kurucusu Jack Ma, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ticareti kimse durduramaz" dedi.

06 Kasım 2018 Salı 16:40
ABD'yi sert dille uyardı: Eğer olursa çok acı çekerler

Alibaba kurucusu Jack Ma, ABD ile Çin arasında yükselerek devam eden ticaret savaşıyla ilgili konuştu. Ma, 'Ticaret savaşı bu dünyadaki en aptalca şey, kimse serbest ticareti durduramaz' dedi.

Çin'in yabancı ürünlerin en büyük alıcısı olma yolunda ilerlediğinin altını çizen Ma, bu sebeple ticari ürünlerin hedef alındığı bir savaşın anlamsız olduğunu belirtti. Ma, daha önce de insanların Çin ile ABD arasında 20 yıl sürebilecek bir ticaret savaşına göre hazırlık yapmaları gerektiği uyarısı yapmıştı.

Ünlü iş insanı ayrıca, devam eden savaşın, Çin'in gelişimine engel olmak amacıyla bir soğuk savaşa dönüştürülmesi durumunda, ABD'nin 'daha çok acı çekeceğini' belirtmişti.

Ma ayrıca, ticaret savaşının Alibaba'nın işlerine de zara verdiğini açıkladı.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 16:40
  1. ABD
  2. ALİBABA
  3. Çin

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