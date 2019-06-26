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ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor

Batılı güvenlik yetkililerine dayandırılan haberde, İran’ın ABD ve diğer Batı hedeflerine saldırmak amacıyla Afrika’da gerilla ağı kurduğu iddia edildi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 14:45
ABD'yi sarsacak iddia! Gerilla yapılanmaları kuruluyor

Daily Telegraph'ın batılı güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde İran'ın yaptırımlar karşısında ABD’ye ve diğer Batı hedeflerine saldırmak için Afrika’da gerilla ağı kurduğu iddia edildi.

Habere göre gerilla yapılanması emrini verense İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani. Hücrelerin ABD ve batı elçiliklerini hedef alacağının iddia edildiği haberde Sudan, Çad, Gana, Nijer, Gambiya ve Orta Afrika Cumhuriyeti dahil olmak üzere birçok Afrika ülkesinde aktif olduğu belirtildi.

Haberde gerilla yapılanması içerisinde Devrim Muhafızları tarafından Suriye ve Irak'taki İran kamplarında eğitim alan yaklaşık 300 kişinin bulunduğu belirtildi.

Eğitim alanlarından birinin de Irak'ın güneyindeki Necef kentindeki İran üssü olduğu ifade edildi.

"Hizbullah Londra'da"

Gazete, bu ayın ilk yarında gündeme getirdiği "Hizbullah Londra'da silah üretiyor" haberine atıfta bulundu. Söz konusu haberde İngiliz iç istihbaratı MI5'in Londra'da bir Hizbullah askeri yakaladığı ve bununla birlikte ev yapımı bombalarda kullanılan üç tondan fazla amonyum nitrat ele geçirildiği iddia edilmişti.

Habere göre İngiliz yetkililer, yakalanan hücrenin 2015 yılında İran'ın nükleer anlaşmayı imzalamasından sonra kurulduğunu düşünüyor.

Bu haberden kısa süre sonra Dış Politika dergisi Foreign Policy'de de "Hizbullah'ın New York'ta ne işi var?" isimli bir makale yayınlanmıştı.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 14:45
  1. Daily Telegraph
  2. batılı güvenlik yetkilileri
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  4. ABD
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  6. İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani
  7. Suriye
  8. Irak
  9. Hizbullah
  10. Gerilla

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  • takiitakii1 sa önce
    büyük şeytan deccalin iranı dünya da küçük düşürmek için yalanlarından bir tanesien büyük terör sevici deccal dir

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