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ABD'ye zor soru: Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yaparsa...

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Türkiye'nin talepleri yerine getirilmediği gerekçesiyle Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahale etme ihtimaline ilişkin sorular üzerine, 'Güvenlik mekanizmasını uygulamaya devam ediyoruz. İlerleme kaydetmeye devam ediliyor.' dedi.

03 Ekim 2019 Perşembe 23:59
ABD'ye zor soru: Türkiye Fırat'ın doğusuna operasyon yaparsa...

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder, Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Güvenli bölge konusunda taleplerinin yerine getirilmediği gerekçesiyle Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna müdahale etmesi durumunda iki ülkenin üzerinde mutabakata vardığı güvenlik mekanizmasının işlerliğinin olup olmayacağına yönelik bir soruya, Albay Ryder, "Güvenlik mekanizmasını uygulamaya çalışıyoruz. Bu noktada ilerleme kaydetmeye devam ediliyor." yanıtını verdi.

"Türkiye'den yapılan açıklamalar cevap vermeyeceğim"

Ryder, Türkiye'den yapılan açıklamalara yanıt vermeyeceğini ifade ederek, iki ülke güvenlik güçlerinin şu ana kadar 7 hava keşif devriyesi ve 2 müşterek kara devriyesi gerçekleştirdiğini ve gelecekte daha çok devriye için planlama yapıldığını söyledi.

"YPG siperleri kaldırmaya devam ediyor" yalanını tekrarladı

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgedeki siperlerini kaldırmaya devam ettiğini belirten Ryder, "Türk müttefiklerimizle sadece onların meşru güvenlik kaygıları için değil aynı zamanda DEAŞ'ın geri gelmemesi ve kalıcı olarak yenilmesi için de yakın çalışmak istiyoruz. Yapılacak daha çok iş olduğunun farkındayız ancak ilerleme kaydettiğimiz konusunda güvenimiz tam." diye konuştu.

Türkiye'nin bölgeye müdahale ihtimali

Türkiye'nin bölgeye müdahale etme konusunda bir belirti görüp görmediklerine ilişkin bir soruya Ryder, Suriye'de tek odaklandıkları şeyin sadece DEAŞ'ın geri gelmesini engellemek olduğu cevabını verdi.

Albay Ryder, "Türk müttefiklerimizle koordineli çalışma ve diyaloğun, başarının anahtarı olduğuna inanıyoruz." dedi.

"YPG bu alanlardan ne zaman çıkacak?" sorusu soruldu

AA muhabirinin "Güvenlik mekanizması alanı sadece Tel Abyad ve Ayn el-İsa'yı kapsıyor ve YPG halen sınır boylarında güçlü olduğu bölgelerde varlığını sürdürüyor. Bu bölgelere ne zaman müdahale edeceksiniz ve YPG bu alanlardan ne zaman çıkarılacak?" sorusuna Ryder, "ABD ile Türkiye belirli bir alanda birlikte çalışma konusunda mutabık kaldı. Devam eden bir diyalog olduğunu biliyorum. Gelecekte bu konuda yapılacak bir duyuru olursa yaparız." yanıtını verdi.

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Haber Tarihi: 03 Ekim 2019 Perşembe 23:59
  1. Terör örgütü YPG/PKK
  2. Jonathan Hoffman
  3. Patrick Ryder
  4. Suriye
  5. Fırat'ın Doğusuna operasyon

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