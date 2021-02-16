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Ekonomi ABD’ye yeşil çay pudrası ihraç edecek
Ekonomi

ABD’ye yeşil çay pudrası ihraç edecek

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2020’de 6,5 tonluk satış yaptıkları yeşil çay pudrasının (maça çayı) bu yıl farklı bir ambalajla satışa sunulacağını belirtti. Alim, yeşil çay pudrasının (maça çayı) 2019’da piyasaya sürüldüğünü belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-02-16 05:44:00 -
ABD’ye yeşil çay pudrası ihraç edecek

ÇAYKUR Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, 2020’de 6,5 tonluk satış yaptıkları yeşil çay pudrasının (maça çayı) bu yıl farklı bir ambalajla satışa sunulacağını belirtti. Alim, yeşil çay pudrasının (maça çayı) 2019’da piyasaya sürüldüğünü belirterek, “2020’de artışla birlikte 6,5 ton satış yaptık. 2021’de maça çayını detaylandırıyoruz. Yurt içi ve yurt dışında çok farklı bir ambalajla, içinde bardağıyla birlikte satışa sunacağız” dedi. Maça çayının bu şekilde ihracatı için çalışmaların tamamlandığını ifade eden Alim, “İlk etapta ABD üzerinden satışına gireceğiz. Sanırım mart ayı itibarıyla başlayacak. Türkiye ile birlikte tüm dünyaya satışına başlayacağız. ABD’de başlamasının nedeni Rizeli Türk iş adamının talebi. ABD’ye istek üzerine ilk 10 bin paket olarak başlayacak” diye konuştu.

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