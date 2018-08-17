ABD’ye sert tepki: Sarsılsak da yıkılmayız

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, ABD’nin yaptırımlarının doğru ve yerinde hamlelerle bertaraf edilmeye başlandığını belirtti. Kuralay, ekonomik durumun zamanla daha iyi bir noktaya geleceğini kaydetti. Kuralay, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekonomi yönetimimiz çok kısa bir sürede alınacak tedbirleri tespit ederek uygulamaya geçirdi. Bunun olumlu sonuçlarını da hamdolsun görmeye başladık; zamanla daha da iyi olacaktır” dedi.