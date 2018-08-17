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ABD’ye sert tepki: Sarsılsak da yıkılmayız

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile Ümmet Âlimler Birliği’nden yapılan ortak açıklamada Türkiye ekonomisinin kırılgan; bir işaretle yıkılacak yapıda olmadığı vurgulandı. Ayrıca “Artık güçlüyüz, tüm paydaşlarımızla sarsılsak da yıkılmayız” denildi.

17 Ağustos 2018 Cuma 09:19
ABD’ye sert tepki: Sarsılsak da yıkılmayız

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, ABD’nin yaptırımlarının doğru ve yerinde hamlelerle bertaraf edilmeye başlandığını belirtti. Kuralay, ekonomik durumun zamanla daha iyi bir noktaya geleceğini kaydetti. Kuralay, “Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ekonomi yönetimimiz çok kısa bir sürede alınacak tedbirleri tespit ederek uygulamaya geçirdi. Bunun olumlu sonuçlarını da hamdolsun görmeye başladık; zamanla daha da iyi olacaktır” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 17 Ağustos 2018 Cuma 09:19
  1. müsiad
  2. ümmet alimler birliği

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