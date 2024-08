ABD'ye nükleer tehdit!

Kuzey Kore, ABD'nin revize edilen nükleer strateji planını eleştirerek, nükleer kapasitesini daha da güçlendireceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Washington, Güney Kore ve Japonya da dahil Asya-Pasifik bölgesindeki "uydu ülkeleriyle" ittifak yapısını nükleer tabanlı bir askeri bloğa dönüştürmekle suçlandı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin "ABD'nin tehlikeli nükleer duruşunu yeniden düzenlemesinden kaynaklanabilecek her türlü güvenlik sorununu kontrol etmek ve ortadan kaldırmak için stratejik gücünü her zaman olduğu gibi her şekilde güçlendireceği ve her türlü nükleer tehdide kararlılıkla karşı koyacağı" belirtildi.

Kuzey Kore'nin nükleer gücünü geliştirmeye devam edeceğine işaret edilen açıklamada, "Bu, bölgesel barış ve güvenliği sağlamak ve kendini korumak için meşru müdafaa hakkının en temel ve meşru uygulamasıdır." ifadelerine yer verildi.

New York Times gazetesinin haberinde, ABD Başkanı Joe Biden'ın martta Amerikan ordusuna ABD'nin nükleer caydırıcılık stratejisini ilk kez özellikle Çin'in nükleer teknolojileri ve silahlarına karşı hızla genişletmesine odaklanacak şekilde yeniden düzenleme talimatı verdiği iddia edilmişti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Beyaz Saray'ın Biden'ın bu kararını açıklamadığına dikkatin çekildiği haberde, "Nükleer Görevlendirme Kılavuzu" adlı stratejide Rusya, Çin ve Kuzey Kore ile olası koordineli nükleer çatışmalara karşı hazırlanma planları bulunduğu öne sürülmüştü.