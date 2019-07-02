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ABD’ye Kırşehir patentli lastik gidecek

KIRŞEHİR (İHA) – Petlas Lastik Sanayii A.

02 Temmuz 2019 Salı 10:38
ABD’ye Kırşehir patentli lastik gidecek

KIRŞEHİR (İHA) – Petlas Lastik Sanayii A.Ş., Amerika Birleşik Devletleri (ABD) pazarına lastik üretimiyle girecek.


ABD pazarına girmeye hazırlanan Petlas, Türkiye’de pazarın beklentilerini karşılamak için de 60 milyon dolarlık ilave yatırım kararı aldı. Yatırım çalışmaları ile ilgili açıklama yapan Petlas Lastik Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Yahya Ertem, “Bugünkü ekonomik konjönktürde ihracat olmazsa olmaz. İhracatın her dönemde artması şart gibi gözüküyor. Şirketimizin yakın zamana kadar ihracat rakamları 160 milyon dolar civarındaydı. Bu sene yapılan çalışmalarla 200 milyon doları geçen bir ihracat rakamı elde ettik” dedi.


Elde edilen ihracat rakamlarını yeterli görmediklerini ifade eden Ertem, “Bu rakamları şuanda çok yeterli görmüyoruz. Bu rakamların çok daha ileri taşınması şart gözüküyor. Bunun için de bir takım çalışmalar yapıyoruz. Bu yapılan çalışmalarda ihracatı stabil pazarlarda, Avrupa gibi, Amerika gibi bunları arttırmaya çalışıyoruz. Hedefimiz bu. Global bir oyuncu olabilmek amacıyla o pazarın öncelikle pazar analizlerini yapıyoruz. Müşteri ve pazar beklentilerini belirleyip, o pazara uygun ürünler belirleniyor" diye konuştu.



300 milyon lastiğin satıldığı pazarda Kırşehir firması da yer alacak


Lastik sektörünün kendi doğruları olduğunu ifade eden Ertem, açıklamasını şöyle sürdürdü:


“Lastik sektörü enteresan bir sektör, her pazarın kendi doğruları var. Şu anda şirketimizin hedefinde Amerika pazarı birinci sırada önem kazanıyor. Amerika pazarı çok büyük bir pazar, yaklaşık 300 milyon lastiğin satıldığı bir pazar. Rakam olarak bakıldığında da yüz milyar dolar cirosu olan bir pazarı konuşuyoruz. Bu pazara girildiğinde de dünyadaki devler ve global oyuncularla rekabet edebilmek için belli bir ürün kalitesine ulaşmanız lazım. Bu pazarın beklentilerini karşılayabilmek için şirketimiz son zamanlarda 60 milyon dolarlık ilave bir yatırım kararı aldı. Pazardaki hedef rakamımız yaklaşık 1-2 yıllık bir süreçte 30 milyon dolarlık bir ihracatı hedefliyoruz. 3-4 yıl içerisinde ise bu rakamı 100 milyon dolara çıkarmak ve sonrasında pazarın beklentileri doğrultusunda marka imajını oluşturduktan sonra 300 milyon dolarlık Amerika pazarında bir ihracat hedefimiz var. Yeni pazara girerken herhangi bir şekilde limitimiz yok. Kendi teknolojimizle pazarın beklentilerini karşılayan ya da onların daha da üzerine çıkan ürünleri üretmek amacıyla giriyoruz. Batı dünyası pazarı dediğimiz zaman çıta çok yukarıda, bu çıtayı karşılayabilmek için gerekli teknoloji şu anda Petlas’ta mevcut.”



"İç Anadolu Bölgesi lastik üretiminin merkezi olacak"


Petlas’ın Anadolu’nun tam ortasında Kırşehir’de bir firma olduğunu söyleyen Ertem, kenti lastiğin başkenti yapmayı hedeflediklerini belirtti. Ertem, "Kırşehir için Petlas çok önemli bir firma, burasını büyütmek ve daha büyük Ar-Ge imkanlarına sahip olabilmek ve Türkiye’de yüzde 100 yerli sermaye ile dünya devleri ile boy ölçüşen global pazarlarda rekabet edebilecek bir firma oluşturmaya çalışıyoruz. Plan ve stratejilerimiz yakın bir gelecekte bunun üzerine. Bu amacı gerçekleştirmek amacıyla da değişik yatırım planlarımız var. Yatırım planları arasında TBR ürün grubunu üretebilecek yeni bir fabrika ve off-road yol dışı hizmet durumunda lastikler üretecek fabrikalar tasarlıyoruz. Petlas’ın kuruluş amacı Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında ambargo neticesinde uçaklar uçamaz duruma gelmişti ve Petlas’ın ilk kuruluşu stratejik bir amaçla yapılmıştı. Daha sonra özelleşerek bu günlere geldi. Petlas’ın önemli olmasının etkenlerinden bir tanesi de savunma sanayisine verdiği destek. Zırhlı araçların lastikleri geçmişte dışarıdan tedarik edilirken, problem yaşanan ve yüksek fiyatlarla tedarik edilebilen ve ciddi oranda zorluklar yaşadığımız lastikler yapılmaktadır. Ülkemize verdiğimiz destekler bunlarla sınırlı değil. Bunun dışında Türk Hava Kuvvetlerinin bünyesinde uçak lastikleri Petlas bünyesinde yapılmakta, ithalata gerek kalmamakta, yeni oluşturulan araçların lastikleri ya da füze rampalarının lastikleri bu araçlarla ilgili talepler de geldi. Bu yönde düğmeye basıldı ve çalışmalar başladı. Bu lastikler dışarı bağımlı olmaksızın Petlas bünyesinde üretilebilecek ve herhangi istenmeyen durumda bir ambargo tehdidi ile karşı karşıya kalındığında fabrikanın önemi ortaya çıkmaktadır" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 10:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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